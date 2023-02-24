Як нас з тобою змінив цей рік війни. Спецпроект сайту Вікна-новини

Сьогодні на календарі вже знайома для всіх дата, але 24 лютого 2023 року — точно вже інші ми. Нас не питали, чи хочемо ми стати символом свободи та незламності, але ми точно витримали це випробування, адже ми зустрічаємо новий день у своїй незалежній Україні.

Кожного українця попереду ще чекає чимало іспитів на міцність, як і всю українську націю загалом. Проте ми вже ніколи не будемо іншими та не віддамо свою свободу, хоч якою високою буде її ціна.

Спецпроект Вікон до річниці повномасштабного вторгнення

Цей рік вніс корективи у життя країни та свідомість кожного та кожної з нас. Тому команда Вікон взялася дослідити зміни, які відбулися за рік повномасштабної війни. Переходь на спецпроект тут.

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Як змінилось українське суспільство за рік повномасштабної війни?

Наскільки сильно трансформувалось законодавство України?

Як волонтерство в Україні стало практично національним рушієм?

Які зміни відбулись в освіті та як виріс рівень зацікавленості у вивченні української мови?

Це лише початок списку питань, на які ми спробували знайти відповіді.

Також команда Вікон розібрала, як трансформувалось українське військо, наскільки воно змінилось якісно та хто ці люди, які тримають на своїх плечах свободу не лише нашої Батьківщини, але й усього цивілізованого світу.

Рік війни: долучайся до збору на 50 надлегких броніків для медикинь

Наприкінці спецпроекту ми пропонуємо підтримати важливий збір. Разом із Жіночим ветеранським рухом запрошуємо тебе задонатити на 50 надлегких бронежилетів для бойових медикинь. І в тебе буде можливість теж врятувати не одне життя.

А кожен, хто надішле будь-який донат, автоматично візьме участь у розіграші книжок від наших друзів з видавництва Vivat. Для цього необхідно лише задонатити будь-яку суму та вказати своє ім’я в коментарі до платежу.

Трьох переможців оголосимо 10 березня у Telegram Вікна-новини.

Вони часто ризикують власним життям, віддають останнє, що мають, та жертвують часом, який могли провести з сім’єю, щоб урятувати когось. Вони не лише підставили своє плече військовим та цивільним, а й самі завжди крокують поруч. Так, це волонтери. Читай відверту розмову Вікон з українськими волонтерами.

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