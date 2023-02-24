Такого не показував ніхто! Фільм Рік Дмитра Комарова: де живе Зеленський, що розповів Залужний та як ухвалювали ключові рішення цієї війни

На календарі знайома дата — день, який не закінчувався. 24 лютого — день, який триває вже як рік.

Кожен сьогодні згадав, яким був рік тому, які внутрішні трансформації відбулись та наскільки змінилось все навколо. Тоді, 24 лютого, кожен для себе зробив вибір, як рухатись далі та що робити. Перед таким питанням став і ведучий та журналіст Дмитро Комаров.

Здається, ще донедавна він знімав, як виживають люди у джунглях, і ось вже за кілька місяців у його кадрі ті, хто не вижив під серцем мегаполіса — їхні життя забрали російські окупанти.

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Дмитро Комаров ділиться у марафоні Єдині новини, що ідеї створювати фільм про цей рік повномасштабної війни не було. Просто з’явилось бажання бути корисним, а тому взяв до рук камеру, знайшов контакти військових та почав працювати.

Чим більше розростався список контактів та друзів серед захисників, тим більшою ставала географія, а маршрут наповнювався новими та найбільш актуальними гарячими точками, де точилися запеклі бої.

Страху не було. Коли ти потрапляєш в епіцентр подій, у тебе працюють професійні рефлекси: фіксувати найцікавіше для глядачів та історії.

А також згодом в об’єктив потрапили ті, кому не вдалось пережити ані атак окупантів, ані їхніх катувань. Він один з перших разом із спецпризначенцями зайшов у Бучу.

Поки тривала зачистка, журналіст намагався просто зібратись — від побаченого усі слова розбігались у різні сторони, як полохливі птахи, що бачили пекло.

В моїх відео дуже важлива емоційна складова, тому мені просто необхідно бути особисто присутнім в епіцентрі подій, щоб “пропустити їх через себе”, відчути і поділитись з вами враженнями. Що відчували та бачили люди в Бучі, Балаклії, Херсоні? Розкажу і покажу, — пише Дмитро Комаров.

Над створенням Дмитро Комаров працював з операторами Сергієм Мацко та Ігорем Гомою, які погодились створювати фільм на волонтерських засадах. Адже це творіння — особиста ініціатива журналіста та створена власним коштом.

Та найцікавіше у цій відео-роботі — історії, що лунатимуть з перших вуст. Подробиці та невідомі раніше деталі розкрили президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, керівник ГУР МО Кирило Буданов та українські військові.

Також своїми секретами поділяться командуючий Повітряних сил Микола Олещук, командуючий Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, командуючий Сухопутними військами Олександр Сирський, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, голова СБУ Василь Малюк, начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Мабуть, на сьогоднішній день це найважливіша робота, над якою працювали ми з командою.

Фільм Дмитра Комарова Рік — дивитись онлайн

Документальний фільм Комарова Рік — частина 2

Кожного українця попереду ще чекає чимало іспитів на міцність, як і всю українську націю загалом. Проте ми вже ніколи не будемо іншими та не віддамо свою свободу, хоч якою високою буде її ціна. Читай, як нас з тобою змінив цей рік війни.

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