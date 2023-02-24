Це була найважча година за рік! Комаров відверто про роботу воєнним кореспондентом і про те, що вразило найбільше

У кожного з нас життя 24 лютого розділилося на до та після. Цим реченням уже нікого не здивуєш, адже кожен прожив його на повну.

Не оминули трансформації й журналіста та мандрівника Дмитра Комарова, який з початком повномасштабної війни змінив екзотичні країни на місця найзапекліших боїв за незалежність України.

Дмитро Комаров у марафоні Єдині новини розповів, як змінилось його життя після 24 лютого, які події вразили досвідченого журналіста найбільше та як він почав створювати власний фільм про війну.

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Це був десь третій день повномасштабного вторгнення, я приїхав на телеканал, де був тільки топ-менеджмент та охорона. Нікого більше не було.

Я стукав у всі двері та шукав контакти, якісь поради, як поїхати на фронт. Мене познайомили з одними військовими, потім з іншими. І так по ланцюжку я почав приєднуватись до різних бригад.

Пам’ятаю, як було моторошно, коли перші дні березня і ми їдемо дорогою, яка відома більшості киян. Там був блокпост і хлопці кажуть, що далі не можна їхати, бо далі дорога вже прострілюється. Але ми з військовими проїхали.

І біля Гостомеля була ДОТ (Довготривала оборонна точка, — ред.) часів Другої світової війни та табличка з написом: “У цьому місці відбувалась оборона Києва від німецько-фашистських загарбників у 1941 році”. І там ми ставимо міномет біля цієї точки та воюємо вже не проти фашистів, а проти росіян.

Страху не було. Коли ти потрапляєш в епіцентр подій, у тебе працюють професійні рефлекси: фіксувати найцікавіше для глядачів та історії.

Про момент, який запам’ятався найбільше

Ми першими заїхали в Бучу. Мій мозок просто не встигав переварювати цю інформацію.

Коли ми вперше заїхали на цю вулицю, я навіть не міг на камеру коментувати. У мене не вистачало слів, плутався, закривав обличчя руками. Я просто не вірив у те, що я бачу.

Не дуже велика вулиця була всіяна тілами. Ми вийшли з машин, і я бачив це просто на власні очі.

Ми приєднались до групи спецпризначенців. Разом з ними пройшли цю вулицю. Я потім попросив вільний час, і ми все зафільмували.

Це була найважча година за цей рік.

Це більше закарбувалося в пам’яті. Хоча ми розмиваємо обличчя людей в кадрі, але я їх запам’ятав назавжди.

Про свій фільм про війну

Ідеї фільму не було до грудня. Я просто збирав матеріал. Це моя власна ініціатива. Навіть оператори у перші місяці попросились до мене як волонтери.

Коли почали з’являтись нові знайомі, друзі серед наших захисників, я починав потроху розширяти географію, й мій маршрут йшов по найбільш актуальних точках на той час.

Ви побачите президента, головнокомандувача ЗСУ та командирів, які цього року ухвалювали ключові рішення. Там є просто історичні унікальні кадри, які мені пощастило як журналісту отримати.

Кожного українця попереду ще чекає чимало іспитів на міцність, як і всю українську націю загалом. Проте ми вже ніколи не будемо іншими та не віддамо свою свободу, хоч якою високою буде її ціна. Читай, як нас з тобою змінив цей рік війни.

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