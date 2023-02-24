Это был самый тяжелый час в году! Комаров откровенно о работе военным корреспондентом и о том, что поразило больше всего

У каждого из нас жизнь 24 февраля разделилась на до и после. Этим предложением уже никого не удивишь, ведь каждый прожил его по полной.

Не обошли трансформации и журналиста и путешественника Дмитрия Комарова, который с началом полномасштабной войны сменил экзотические страны на места самых ожесточенных боев за независимость Украины.

Дмитрий Комаров в марафоне Єдині новини рассказал, как изменилась его жизнь после 24 февраля, какие события поразили опытного журналиста больше всего и как он начал создавать собственный фильм о войне.

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Как решил стать военным корреспондентом

Это был третий день полномасштабного вторжения, я приехал на телеканал, где был только топ-менеджмент и охрана. Никого больше не было.

Я стучал во все двери и искал контакты, какие-то советы, как поехать на фронт. Меня познакомили с одними военными, затем с другими. И так по цепочке я начал присоединяться к разным бригадам.

Помню, как было жутко, когда первые дни марта и мы едем по дороге, известной большинству киевлян. Там был блокпост и ребята говорят, что дальше нельзя ехать, потому что дальше дорога уже простреливается. Но мы с военными проехали.

И возле Гостомеля была ДОТ (Долговременная оборонительная точка, — ред.) времен Второй мировой войны и табличка с надписью: “В этом месте происходила оборона Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1941 году”. И там мы ставим миномет у этой точки и воюем уже не против фашистов, а против россиян.

Страха не было. Когда попадаешь в эпицентр событий, у тебя работают профессиональные рефлексы: фиксировать самое интересное для зрителей и истории.

О моменте, который запомнился больше всего

Мы первыми заехали в Бучу. Мой мозг просто не успевал переваривать эту информацию.

Когда мы впервые заехали на эту улицу, я даже не мог комментировать на камеру. У меня не хватало слов, путался, закрывал лицо руками. Я просто не верил в то, что я вижу.

Не очень большая улица была усеяна телами. Мы вышли из машин и я видел это прямо своими глазами.

Мы присоединились к группе спецназовцев. Вместе с ними мы прошли эту улицу. Я потом попросил свободное время, и мы все сняли.

Это был самый тяжелый час за этот год.

Это больше всего запечатлелось в памяти. Хотя мы размываем лицо людей в кадре, но я их запомнил навсегда.

О своем фильме о войне

Идеи фильма не было до декабря. Я просто собирал материал. Это моя собственная инициатива. Даже операторы в первые месяцы попросились ко мне как волонтеры.

Когда начали появляться новые знакомые, друзья среди наших защитников, я начинал понемногу расширять географию, и мой маршрут шел по наиболее актуальным точкам того времени.

Вы увидите президента, главнокомандующего ВСУ и командующих, которые в этом году принимали ключевые решения. Там просто исторические уникальные кадры, которые мне посчастливиться как журналисту получить.

Каждого украинца еще ждет немало экзаменов на прочность, как и всю украинскую нацию в целом. Однако мы уже никогда не будем другими и не отдадим свою свободу, какой бы высокой ни была ее цена. Читай, как нас с тобой изменил этот год войны.

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