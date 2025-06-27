Карта боевых действий 27 июня 2025: россияне пытаются подойти к Русиному Яру

Карта боевых действий 27 июня 2025 — твой информатор о последних событиях на фронте.

Генштаб информирует, что за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. За сутки противных потерял еще 970 военных. Также украинские воины обезвредили один танк, четыре боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 89 единиц автомобильной техники оккупантов.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сводку Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что южнокорейская разведка предполагает, что Северная Корея может развернуть северокорейские войска на территории Украины, что приведет к значительному перелому в поле боя.

Украинские войска продвинулись вблизи Новопавловки. Российские войска продвинулись на севере Сумской области и вблизи Торецка.

Аналитики также публикуют интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 27 июня 2025 года

По уточненной информации, вчера противник нанес 67 авиационных ударов сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 4536 обстрелов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2574 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Степногорск, Приморское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Казачье Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и произвел 273 обстрела, четыре из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленой Рощи и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодцев, Зеленой Долины, Торского.

На Северском направлении враг предпринял две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Маркового, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку от Торецкого, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дилиевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраин сторону Владимировки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожья, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении агрессор предпринял пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий 27 июня

Карта боевых действий 27 июня 2025: россияне пытаются подойти к Русиному Яру / 12 Фотографий

Генштаб

Как россияне атакуют в Харьковской области и что это за новая тактика — трупные тропы, рассказываем в другом материале.

Главное фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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