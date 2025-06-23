Боятся выйти за калитку! Жители села под Киевом просят спасения от агрессивных собак

Почти три десятка собак из приюта не дают покоя местным в селе Мирча Киевской области. Спасенных от войны четырехлапых бездомных в село привезла новая жительница.

Зооволонтер принимала тех собак, которых не брали в других приютах, больших пород и сложных характеров. Впрочем, местные, страдающие от псов, просят теперь спасти их.

Собаки-переселенцы не дают жить? Что происходит в Киевской области

Александр показывает, как латает забор каждый раз после набега соседских собак. А однажды соседские псы вскочили в курятник и разодрали несушек.

— Эти собаки бегают по деревне, кусают людей, набрасываются на детей. У меня 26 февраля поели 13 кур за 40 минут. Полностью куры все были подавлены, — рассказывает местная жительница Марина.

Беспокойство имеют от приюта собак. В сентябре прошлого года его организовала новая владелица соседней усадьбы Мария. Почти все животные из прифронтовых зон были эвакуированы организациями UA Animals и 12 вартових. Зоозащитники видели, в каких условиях живут собаки.

— Там было 40 собак. Я пристроила, отдала в другие приюты. Остались никому не нужные дворняги и собаки со сложным характером, — рассказывает владелица приюта.

Ирина судилась с приютом, когда две большие собаки вскочили к ней во двор и разодрали кота.

Мой кот был дома. Забежали собаки во двор, схватили кота на пороге и разодрали.

Прокуратура отреагировала на инцидент. Жители подали документы в суд, а тот выписал 1700 грн штрафа и 600 грн судебного сбора.

— У меня ребенок ходит в школу. Открываем калитку, а они все под забором. Улочкой пройти нельзя, — рассказывает еще одна обеспокоенная жительница.

Зооволонтер занимается собаками с десяток лет. Говорит, умеет работать с агрессивными животными. Сначала Мария держала приют в Киеве, но места не хватало, поэтому присмотрелась к дому со двором в селе, где предыдущая хозяйка тоже разводила собак.

— Мне хозяйка сказала, что здесь содержались алабаи, что соседи привыкли, что все хорошо, — объясняет Мария. Между тем, соседи это отрицают. Говорят, что алабаи были в вольерах, а по соседним дворам не бегали.

Жители обращались к председателю сельского совета, писали групповое заявление. Кроме того, неоднократно вызывали полицию.

Как планируют решать проблему

Именно из-за жалоб односельчан староста Мирчанского старостинского округа Татьяна Машина узнала о проблеме с приютом для собак. Объясняет, что согласие на размещение такого количества животных рядом с домами и школой не давало.

Когда люди покупают дома, у нотариусов все оформляют и в Старостинский округ даже не обращаются.

По закону приюты для животных должны быть расположены от первого дома в населенном пункте минимум за 300 м. В Бородянской громаде не утверждены правила содержания домашних животных, поэтому пользуются общегосударственными.

Жители добавляют, что не считают собак виновными. Впрочем, просят помочь уладить ситуацию, чтобы жить спокойно. Сейчас для этого староста ищет, куда можно перевести собак. Положила глаз на заброшенную овечью ферму за деревней. Марии предложение пришлось по душе.

Помещение фермы сейчас пустует. Ворота на замке. Именно сюда староста села предлагает перевести три десятка животных, но для этого нужно связаться с владельцем.

Его в селе не видели после освобождения Киевской области в 2022. Поэтому ситуация с приютом для животных пока остается нерешенной.

Также мы рассказывали, как пропавшие собаки выживают без пищи, воды и людей.

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