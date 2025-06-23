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Боятся выйти за калитку! Жители села под Киевом просят спасения от агрессивных собак

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 23 июня 2025, 15:00

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