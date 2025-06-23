Бояться вийти за хвіртку! Жителі села під Києвом просять порятунку від агресивних собак

Майже три десятки собак із притулку не дають спокою місцевим у селі Мирча на Київщині. Врятованих від війни чотирилапих безхатьків у село привезла нова мешканка.

Зооволонтерка приймала тих собак, яких не брали в інших притулках, великих порід і зі складними характерами. Утім, місцеві, які потерпають від псів, просять тепер врятувати їх.

Собаки-переселенці не дають жити? Що відбувається на Київщині

Пан Олександр показує, як латає паркан щоразу після набігу сусідських собак. А одного разу сусідські пси вскочили в курник і роздерли несушок.

— Ці собаки бігають по селу, кусають людей, кидаються на дітей. В мене 26 лютого поїли 13 курей за 40 хвилин. Повністю кури всі були подушені, — розповідає місцева жителька Марина.

Люди мають клопіт через притулок для собак. У вересні минулого року його організувала нова власниця сусідньої садиби Марія. Майже всі тварини з прифронтових зон, вони були евакуйовані організаціями UA Animals та 12 вартових. Зоозахисники бачили, у яких умовах живуть собаки.

— Там було 40 собак. Я прилаштувала, віддала в інші притулкам. Залишились дворняги, які нікому не потрібні, й собаки зі складним характером, — розповідає власниця притулку.

Пані Ірина судилася з притулком, коли два великих собаки вскочили до неї у двір і роздерли кота.

Мій кіт був дома. Забігли собаки у двір, схопили того кота на порозі й роздерли.

Прокуратура зреагувала на інцидент. Жителі подали документи у суд, той виписав 1700 грн штрафу і 600 грн судового збору.

— У мене дитя ходить в школу. Відкриваємо хвіртку, а вони всі під парканом. Вуличкою пройти не можна, — розповідає ще одна стурбована мешканка.

Зооволонтерка займається собаками з десяток років. Каже, вміє працювати з агресивними тваринами. Спершу Марія тримала притулок у Києві, але місця бракувало, тож придивилася до будинку з двором в селі, де попередня господарка теж розводила собак.

— Мені господиня сказала, що тут утримувались алабаї, що сусіди звикли, що все добре, — пояснює Марія. Тим часом сусіди це заперечують. Кажуть, що алабаї були у вольєрах, а по сусідніх дворах не бігали.

Мешканці зверталися до голови сільської ради, писали групову заяву. Крім цього, неодноразово викликали поліцію.

Як планують розв’язувати проблему

Саме через скарги односельчан староста Мирчанського старостинського округу Тетяна Машина дізналася про проблему з притулком для собак. Пояснює: погодження на розміщення такої кількості тварин поруч із хатами й школою не давала.

Коли люди купують будинки, вони в нотаріусів все оформляють і у Старостинський округ навіть не звертаються.

Згідно із законом, притулки для тварин мають бути розташовані від першого будинку в населеному пункті мінімум за 300 м. В Бородянській громаді не затверджені правила утримання домашніх тварин, тож користуються загальнодержавними.

Жителі додають, що не вважають собак винними. Втім, просять допомогти владнати ситуацію, щоб жити спокійно. Нині для цього староста шукає, куди можна перевести собак. Накинула оком на покинуту овечу ферму за селом. Марії пропозиція припала до душі.

Приміщення ферми нині пустують. Ворота на замку. Саме сюди староста села пропонує перевести три десятки тварин, але для цього треба зв’язатися із власником.

Його у селі не бачили після звільнення Київщини у 2022. Тож поки що ситуація із притулком для тварин лишається невирішеною.

Також ми розповідали, як зниклі собаки виживають без їжі, води та людей.

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