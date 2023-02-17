“Мысли о маме до сих пор в голове”: история семьи, которую убили россияне в Буче

Россияне стремятся истребить нас на уровне генофонда, убить наши тела и уничтожить ДНК. Практически год Украина борется за жизнь своих людей. Более 11 месяцев украинцы живут под постоянной угрозой быть убитыми оккупантами, их ракетами или дронами.

Прошел почти год, а события 24 февраля 2022 произошли будто несколько часов назад. Их также четко помнит Ольга Бовтун, которая в прошлом году в Буче потеряла всю свою семью.

Ей было 18. Вместе с мамой, отчимом, дядей и братьями она выбиралась из поселка Озера в Гостомельской общине. Семья ехала тремя автомобилями, когда под одним из них разорвалась вражеская мина. А потом и еще одна — под другим.

Сейчас также смотрят

О трагической истории целой семьи рассказала журналистка УП.Життя Елена Жежера-Шапошникова.

Семья Чаек

В их семье было четверо детей: две дочери и два брата. 48-летняя мать Ирина Чайка работала в родных Озерах почтальоном — поэтому ее знали здесь все.

Жизнь у женщины была сложной: двоих мужчин похоронила, самостоятельно подняла четырех детей, заботилась о родном брате, который передвигался на колесном кресле. Василий Волынько — родной брат Ирины Чайки, — с детства плохо ходил. Передвигался с помощью костылей. Несмотря на болезнь, Василий был очень трудолюбив.

Дядя Василий даже на кресле колесном перекапывал огород. Кукурузу шелушил. И дрова рубил постоянно — это была его обязанность, ведь у нас в доме была печка, — вспоминает племянница Василия, старшая дочь Ирины Чайки, Светлана.

Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, семья много времени проводила вместе. Особенно после того, как женщина ушла с работы, и все свое свободное время посвятила дому.

С Василием много времени проводил старший сын Ирины Виталий. Оба мужчины не имели собственной семьи. А вот младший Владимир семью имел: в возрасте 21 года женился на старше себя на пять лет Светлане, которая уже имела двоих детей от предыдущего брака.

В 2021 году начали планировать строительство собственного дома. Но построить каждому свою комнату не успели.

Танки во дворе

В канун начала полномасштабного вторжения старшая дочь Ирины Светлана приехала к ней в гости из Винницкой области. А 24 февраля над домом Чаек уже гудели российские самолеты. Муж Светланы настоял, чтобы она немедленно возвращалась домой.

Родственники остались дома, потому что верили — гражданских войска не будут трогать.

Жена младшего сына Ирины вспоминает, что тогда Владимир насчитал 38 вертолетов над Гостомелем, где они и жили.

Ночь на 25 февраля в Озерах была ужасной. Взрывы не утихали. Светлана и Владимир с детьми провели ее на съемной квартире. Утром решили поехать в дом Ирины. Там в погребе собралось 15 человек — родственники и знакомые женщины. Брата Ирины пришлось заносить на руках.

26 февраля в дом ворвались оккупанты: домашние как раз готовили еду для всех, кто собрался в погребе. Российские военные застрелили собаку хозяев, выгнали из дома людей и пригрозили бросить в погреб гранату, если люди оттуда не выйдут с поднятыми руками.

Оккупанты окапывались в огороде Чаек. Мужчин раздевали и осматривали на наличие татуировок, а потом приказали забираться всем.

Семья уехала к отцу Светланы, который тоже жил в Озерах. Там 15 человек пробыли до 14 марта: уехать было невозможно, эвакуации не было, связи и интернета тоже.

К тому же, 27 февраля оккупанты добрались и до того укрытия: несколько дней их не выпускали из дома, постоянно проверяли все гаджеты.

Самое интересное, что оккупанты не стеснялись местных, грабили прямо на глазах у украинцев: выносили постель, детские ходунки, велосипеды.

Белые простыни с надписями Дети

12 марта Чайки увидели, что по селу едут гражданские автомобили, завешанные белыми простынями и описанные словом Дети. Через два дня на эвакуацию отважились и Чайки.

В тот день из села собралось до 30 автомобилей. Все были отмечены белыми простынями. Когда эвакуационная колонна проехала через Гостомель и завернула в Буче по улице Институтской, волонтеры сообщили, что здесь нужно ждать разрешения на проезд, а дальше — двигаться за автобусами. Колонна остановилась. Ждали четыре часа.

— Когда мы ехали в направлении Бучи, видели разбомбленные дома, воронки на дорогах. Раздавались выстрелы. У свекрови машина сломалась, и мы взяли ее на трос. Виталий пересел в другой — третий автомобиль. Вова, помню, позвонил сестре Светлане в Винницкую область. Он был так рад, что мы выехали из Озер. Сказал, что уже в Буче и ждем в колонне разрешение ехать дальше.

Я еще спросила, сообщил ли он ей, что нас много. А он говорит — место всем будет, — вспоминает жена.

Люди наконец-то получили отмах, что можно трогаться. Проехав всего несколько метров, все услышали звуки минометного обстрела. Одна из мин попала под автомобиль, где ехала Ирина Чайка со своим мужем и братом.

— Послышалось, как свекровь крикнула: “Вова!” Мы с детьми наклонили головы, а Вова говорит: “Я выйду посмотреть, потому что там, наверное, что-то с мамой произошло”. Он только выходит, как раздается второй взрыв. Мы с детьми из машины не выходили, пока мой брат, ехавший за автомобилем свекрови, не пришел и не забрал нас, — говорит Светлана.

Она вышла из автомобиля и увидела своего умершего мужа. Не было времени на прощание, потому что должна была бежать с детьми к машине брата. К нему пересела младшая дочь Ирины Чайки: ее оглушило вторым взрывом.

Раненый в плечо брат Светланы все же взялся вести родных в Винницкую область.

Тела убитых на улице Институтской в Буче похоронили через несколько дней, когда стало немного тише. Это сделали незнакомые люди, нашедшие убитых.

После деоккупации местности все тела были эксгумированы и перезахоронены в родных краях. После пережитого Старший брат Виталий и младшая дочь Ольга поселились у сестры Светланы Винницкой области. Мужчина, который до этого был очень замкнутым в себе, закрылся от родных еще больше.

Сначала он начал много курить, а потом жаловался на боль в груди. В сентябре 2022 года его увезла скорая: он умер в реанимации от сердечной недостаточности в возрасте 32 лет.

Как жить после?

За меньше, чем год, эта семья потеряла пятерых ее членов. Причиной стали российские оккупанты. Младшая дочь Ольга говорит: теперь нуждается в помощи специалиста, скоро к нему обратится.

Мысли о маме — постоянно в голове. До сих пор перед глазами, как они лежат в той машине.

Старшая из сестер признается, что умершие родственники до сих пор приходят к ней во сне.

К сожалению, таких семей — сотни. Раньше мы тебе рассказывали историю женщины, потерявшей всю свою семью из-за российского снаряда.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!