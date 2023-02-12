Боль утраты никогда не исчезнет! История женщины, чья семья погибла от российской ракеты

Российские военные забрали жизни тысячи украинцев. Оккупанты убивали целые семьи, они до сих пор продолжают это делать. Болезненные истории, кажется, не закончатся никогда. Ведь каждый из нас пострадал от этой войны и кого-то потерял. Или у каждого есть знакомый, который кого-то потерял.

Как бы больно нам ни было, как бы слезы не душили изнутри и воспоминания не разрывали душу, мы должны фиксировать все военные преступления россиян. Мы должны рассказывать истории людей, ведь никто не должен быть забыт, превратившись в строки в записях.

3 марта 2022 года российская авиация забрала жизни семьи 43-летней Светланы Желдак. В тот трагический день от вражеского попадания в дом погибли ее 42-летний муж Михаил, 21-летняя дочь Полина с 33-летним женихом Евгением Коваленко, 14-летний сын Глеб и 86-летняя бабушка Галина Печерная.

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Историю о том страшном дне и боли, которая до сих пор не прошла и никогда не пройдет, Светлана рассказала Наталии Найдюк из УП.Життя.

Дом Светланы расположен в микрорайоне Подусовка на западной окраине Чернигова. Он всегда был уютным, но сейчас его не узнать. Изменилось все: дома, магазины, деревья и сами люди.

Каждый день Светлана Желдак проходит мимо руин ее дома, где в марте российская ракета убила ее родных. Сейчас здесь можно увидеть только много разбитых кирпичей, досок и другие обломки.

Своего мужа Михаила женщина встретила еще в школе. Они учились вместе в старших классах, жили на соседних улицах. Вскоре они поженились, у пары родилось двое детей. Михаил был инженером в Черниговоблэнерго, получил повышение. А Светлана была продавщицей в магазине детского питания. Однако несколько лет назад переучилась на мастера массажа и депиляции.

Она вспоминает о мужчине только с теплыми эмоциями. По словам Светланы, с ним она могла ни о чем не беспокоиться. Он ее защищал от всех бед.

Мы проживали вместе счастливую жизнь. И в мгновение ока я потеряла это свою жизнь. Очень больно, — со слезами говорит она.

Трудно смотреть на подростков

У Светланы осталась немецкая овчарка Дар. Семья взяла щенка незадолго до полномасштабного вторжения. Это был подарок ей и сыну Глебу на дни рождения, они оба родились в феврале. Сейчас Дар является единственным утешением женщины. Она ходит с ним гулять каждый день, в выходные даже трижды в день. Прогулки могут быть длинными. Иногда Света идет в лес, где может выплакать все свои слезы.

Каждое утро она ведет гулять собаку через свой бывший дом. Когда видит, как там гуляют мальчики 12-14 лет, не может понять, куда смотрят их родители.

— Не дай Бог, что-то рухнет. Люди живут и не понимают, какое это сокровище иметь семью, обнимать детей… Мне сейчас тяжело смотреть на подростков.

Когда вижу одноклассников сына, они даже не здороваются, умолкают, опускают головы и проходят мимо.

Я понимаю, что они, вероятно, просто не знают, что сказать. Дети… — делится Светлана.

Она держит овчарку за поводок и рассказывает, что собака должна стать другом для Глеба. Ему было сложно подружиться с другими детьми, он сильно мечтал о собаке.

Но сейчас у пса другая роль — он помогает матери пережить наибольшую потерю в ее жизни.

С дочерью были подругами

В будние дни Светлана работает с клиентками. Вспоминает, что именно дочь предложила ей сменить профессию. Научила вести социальные сети, чтобы было больше клиенток. Сейчас она могла бы злиться на маму, потому что та не пишет посты. Работает с клиентками, которые приходили до начала полномасштабной войны.

Я обожаю свое дело, но сейчас не могу насладиться им из-за стресса, — признается женщина.

Светлана была близка с Полиной. Когда девочка выросла, они стали настоящими подругами. Полина училась в Нежинском педуниверситете на учительницу английского языка. В 2019-м Полина познакомилась с будущим женихом Евгением. Он тоже работал и учился в Нежине. Пара мечтала жениться и начать языковые курсы.

Когда началась пандемия коронавируса Полина вернулась домой, тогда Евгений каждые выходные на велосипеде преодолевал около 70 км, чтобы увидеться с любимой.

— Я еще шутила над ним: “Ты точно нормальный, на велосипеде столько километров ездить еженедельно?” — вспоминает Светлана.

День, унесший жизнь семьи

Когда началось полномасштабное наступление России Евгений и Полина приехали из Нежина домой. Тогда вся семья — Полина, Евгений, Светлана, Михаил, Глеб и овчарка Дар — пошли от свекрови к родительскому дому Светланы.

— Папа остался в Нежине на работе. Дома была только мама с бабушкой. Последняя всю жизнь прожила в селе возле Чернигова, — рассказывает Светлана. Галина Печерна всю жизнь проработала в колхозе и воспитывала троих детей. Ее детство прошло во времена Второй мировой, в последние дни она тоже прожила в условиях войны.

Семья решила, что в доме родителей Светланы будет безопаснее, ведь там есть проходная комната, где должно работать правило двух стен.

Первые дни все прятались в погребе, но у Глеба была аллергическая астма, он не мог долго сидеть в сыром помещении. С 1 марта мальчик сказал, что будет находиться в доме. Также решили и другие члены семьи.

3 марта семья навещала свекровь. Около 12 часов собрались возвращаться, но объявили воздушную тревогу.

— В доме была сама бабушка, так что мы быстро побежали туда. Я, Миша, Дар, Полина и Женя легли в одной комнате. Глеб прилег на диван в другой, с ним были моя мама и бабушка, — вспоминает женщина.

Через несколько минут все услышали громкий взрыв. Дом сложился как карточный домик. Светлана слышала, как умирали родные. Михаил пытался сбросить с себя плиту, но не смог и просто застыл. Бабушка и Евгений умерли мгновенно, Полина плакала и вскоре затихла.

О Глебе мама говорила, что он несколько раз позвал меня и замолчал, — плачет Света.

Женщина с мамой чудом остались в живых. Через два дня они уехали из Чернигова.

Боль никуда не исчезает

Семью Светланы похоронила свекровь в начале апреля. Женщина просила подождать, потому что хотела обнять всех в последний раз. Однако ее убедили это сделать раньше.

— Мне очень не хватает Миши и детей. В этой жизни мне никто не нужен, как они. И я никому не буду так нужна, как им. Боль никуда не исчезает. Я до сих пор не могу понять, что их больше нет, — делится Света.

Она навещает комнаты детей в доме свекрови, приносит конфеты. Она верит, что ее дети это видят и радуются.

В комнате Полины все осталось почти так же, как было при ее жизни. Сюда Светлана приходит побыть в тишине. В комнате Глеба живет мама Светланы. Однако там до сих пор много вещей мальчика.

— Я верю, что мои дети, муж рядом, и слышат меня, просто обнять их не могу. Я мысленно говорю с ними, когда гуляю с Даром в лесу. Конечно, это может звучать странно…

Но однажды я попросила своих: если они действительно меня слышат, пусть ко мне придет домой или в лесу рыжий кот. Через два месяца Китти убегала ко мне от ворон, которые клевали ее, когда я с Даром была в лесу, — говорит Светлана, ласково обнимая кошку и собаку.

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