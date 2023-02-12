Розповіді

Біль втрати ніколи не зникне! Історія жінки, чия родина загинула від російської ракети

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Лютого 2023, 20:00
Світлана Желдак: історія жінки, чию родину вбила російська ракета
Фото: Українська Правда. Життя

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