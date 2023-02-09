Розповіді

Світ жорстокий, але не без добрих людей: як живе син загиблої лікарки Охматдиту

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Лютого 2023, 09:00
Оксана Леонтьєва
Фото: Facebook

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