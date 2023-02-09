Світ жорстокий, але не без добрих людей: як живе син загиблої лікарки Охматдиту

Росіяни забирають життя українського цвіту нації. Росіяни вбивають військових хлопців та дівчат. Росіяни катують мирних жителів тимчасово окупованих міст і вони ж, росіяни, цілять своїми ракетами у ранкові парки та перехрестя, вбиваючи українців, які поспішали на роботу.

10 жовтня 2022 року 36-річна Оксана Леонтьєва їхала на роботу: там лікарку-гематологиню чекали багато хворих діток.

Та близько 8:30 ранку її вбила російська ракета, а лікарка згоріла у своєму авто. Сиротою залишився син Гриша, якому було всього п’ять років.

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Відомо, що перед Новий роком п’ятирічному Гриші подарували квартиру в будинку в Ірпені.

Зініціював це керівник стоматологічної клініки Антон Резніков та керівниця з комунікацій Національного інституту раку Ольга Канська, а гроші зібрали лікарі, однокурсники Оксани, друзі та просто незнайомі люди.

Батько загиблої лікарки Григорій Леонтьєв каже: 31 грудня уже побували у новій квартирі та владнали всі нотаріальні питання.

Світ хоч і жорстокий, але не без добрих людей, дякую їм, — прокоментував він.

Поки що хлопчик разом із бабусею та дідусем живуть у квартирі загиблої лікарки. Рідні кажуть, що все з міркувань комфорту самої дитини, адже хлопчик дуже любить цю квартиру та знає, де лежить кожна річ. До того ж зовсім близько — дитячий садок.

Опікунство на онука бабуся та дідусь оформили швидко, в цьому допомагали всі державні органи. У Гриші ще є рідний дядько — і якщо щось трапиться зі старшими родичами, то тоді опікунство за Гришу оформить він.

“Мама затримується у лікарні…”

Рідні розповідають: вони не одразу зізналися маленькому Гриші про трагедію. Оксана загинула після того, як відвезла сина до дитячого садка.

Того дня рідні забрали його з садка та сказали, що мама на кілька днів затримається на роботі.

Про смерть рідної людини Гриша дізнався уже після похорону.

Дідусь пригадує: сприйняв звістку досить по-дитячому, але пережив велике горе. Коли йому тільки-но повідомили про смерть мами, він запитав: “А мама встигла полікувати діток?”

Згодом хлопчик почав розпитувати у дідуся й бабусі про причини смерті мами. Тож Григорій Леонтьєв возив онука на місце, де автівка Оксани загорілася через російську ракету. Також він намагався пояснити, як саме “зламалося” авто мами Гриші.

Гриша ще не розуміє, що мама не повернеться після закінчення війни. Рік тому в нього помер батько — відірвався тромб.

Тепер він вірить, що батьки ангелами спостерігають за ним з неба.

Оксана Леонтьєва: життя лікарки, яка рятувала дітей

Жінка була трудоголіком і дуже переймалася долею власних пацієнтів. Був хлопець 18 років, якому загрожувала ампутація. Оксана три доби провела з ним, не приїздила навіть на ніч додому.

Тепер батьки педіатрині збирають речі доньки: знаходять різні документи та протоколи, які вона вивчала для того, щоб знати нові підходи до лікування дітей. Про це не знав ніхто — вкладала сина спати й продовжувала працювати. Та відомою Оксана стала вже після своєї смерті, хоча у професії здобула багато чого.

Батько Оксани розповідає, що бачив на відео засідання парламенту Естонії. Там один з депутатів тримав портрет Оксани та вимагав визнати Росії країною-терористом.

Родичка зі Швейцарії також розповідала, як в одній з тамтешніх перукарень майстрині також обговорювали історію молодої лікарки, яку вбила російська ракета.

На жаль, підтримку собі Україна здобуває через кров. Та зараз з нами — увесь світ! Джо Байден у своїй промові розчулив спільноту та заявив, що народ США стоятиме пліч-о-пліч з Україною.

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