Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США

Сьогодні президент США Джо Байден виступив перед Конгресом зі щорічною промовою Про стан держави.
Він приділив велику увагу внутрішнім проблемам країни, але також згадав і про Україну. На виступ було запрошено Надзвичайного та Повноважного Посла України в США Оксану Маркарову.
Байден зізнався, що невиправдана агресія Путіна стала випробуванням як для Америки, так і для всього світу. Однак Штати підтримуватимуть український народ стільки, скільки це буде необхідно.
— Чи ми будемо відстоювати основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо.
Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами так довго, як це буде потрібно, — наголосив президент США.
Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами так довго, як це буде потрібно, — наголосив президент США.
Він додав, що Америка змогла об’єднати НАТО та збудувати глобальну коаліцію для підтримки України.
Кілька днів тому на Київщину приїхала делегація Парламентської асамблеї НАТО. Її президентка Жоель Гарріо-Майлям в Україні побувала вперше. Дивись, які враження залишились у неї після побаченого в Бородянці.
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Головне фото: Getty Images