Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США

Сьогодні президент США Джо Байден виступив перед Конгресом зі щорічною промовою Про стан держави.

Він приділив велику увагу внутрішнім проблемам країни, але також згадав і про Україну. На виступ було запрошено Надзвичайного та Повноважного Посла України в США Оксану Маркарову.

Байден зізнався, що невиправдана агресія Путіна стала випробуванням як для Америки, так і для всього світу. Однак Штати підтримуватимуть український народ стільки, скільки це буде необхідно.

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— Чи ми будемо відстоювати основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет, право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь: так, ми будемо.

Ми вистояли проти агресії Путіна. Ми стоїмо з народом України. Ми будемо стояти з вами так довго, як це буде потрібно, — наголосив президент США.

Він додав, що Америка змогла об’єднати НАТО та збудувати глобальну коаліцію для підтримки України.

Повна промова Джо Байдена в Конгресі США — відео

Кілька днів тому на Київщину приїхала делегація Парламентської асамблеї НАТО. Її президентка Жоель Гарріо-Майлям в Україні побувала вперше. Дивись, які враження залишились у неї після побаченого в Бородянці.

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Головне фото: Getty Images