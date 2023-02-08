Світ

Ми стоїмо з народом України! Джо Байден розчулив своїм виступом у Конгресі США

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 12:00

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