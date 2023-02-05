Україні потрібна зброя включно з літаками! Враження президентки ПА НАТО від Бородянки

Учора на Київщині побувала делегація Парламентської асамблеї НАТО. Ще в листопаді ця інстанція ухвалила резолюцію і визнала Росію державою-терористкою.

Сьогодні ж президентка Асамблеї Жоель Гарріо-Майлям та її колеги остаточно переконалися в правильності своєї політики — адже побачили зблизька наслідки звірств росіян.

Вони поспілкувались з місцевими жителями та дізнались про ті страждання, які принесла на українську землю Росія.

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Після побаченого президентка Асамблеї запевнила — зі своєї трибуни робитиме все, що потрібно, щоб Україна перемогла. Західні партнери потурбуються і про військову допомогу, і про відбудову нашої держави.

Я бачила по телебаченню та співпереживала, але коли ти бачиш на власні очі цю катастрофу та ці руйнування, ти усвідомлюєш це інакше — це справжній тероризм.

Україні потрібна зброя включно з літаками. Ми намагаємось з трибуни Парламентської асамблеї НАТО про це сказати. Говорити, що ми маємо йти на якісь жертви.

Але наші жертви — ніщо проти того, що переживає український народ, — зазначила Жоель Гарріо-Майлям.

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Головне фото: Верховна Рада України