За кілька місяців ви досягли значного прогресу — Шарль Мішель оцінив зусилля України з євроінтеграції

Президент Європейської ради Шарль Мішель уже вдруге за місяць побував в Україні. Цього разу на саміті Україна-ЄС основний фокус уваги був направлений на євроінтеграцію нашої держави та оцінку впровадження реформ.

Кореспондентка Роксолана Лісовська розпитала Мішеля про те, чи зможе Україна вступити до Євросоюзу за два роки та які питання треба вирішити, щоб прискорити набуття членства.

Прогрес України на шляху до ЄС

Шарль Мішель відзначив позитивну роль української влади у впровадженні реформ, необхідних для вступу України до ЄС.

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— Лише за кілька місяців ми можемо бачити, як у певних рішеннях ви заглиблюєтесь у деталі, необхідні для того, щоб прискорити процес, впроваджуючи необхідні реформи.

Ми дуже позитивно налаштовані, тому що бачимо, що докладається багато зусиль, — зазначив Мішель.

Він додав, що наступного місяця Європейська комісія має представити звіти про об’єктивний стан справ щодо євроінтеграції України. Держави-члени ЄС оцінять “домашнє завдання” нашої країни та підкажуть, якими можуть бути наступні кроки.

При цьому президент Європейської Ради запевнив, що Україна може розраховувати і на нього особисто, і на Євросоюз загалом, який намагається зробити все можливе, аби підтримати наші зусилля.

Також посадовець розповів, на чому Україні варто зробити акцент, щоб виконати умови ЄС.

— Я думаю, що пріоритет, пов’язаний з реформами, спрямованими на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенства права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи, — це фундаментальні умови для того, щоб приєднатись до Європейського Союзу, — поділився він.

Голова ЄР прокоментував слова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо планів нашої держави приєднатись до ЄС за два роки.

На його думку, якщо в української влади й надалі буде політична воля, впевненість та бажання впроваджувати необхідні реформи, то справді вступ України до ЄС буде прискорено.

І Євросоюз уже бачить прогрес України за останні кілька місяців.

Я відчув, що лише за кілька місяців ви змогли досягти значного прогресу та зробити кроки в правильному напрямку, — сказав Мішель.

Однак ще багато чого потрібно зробити як з боку України, так і з боку ЄС. Наприклад, запровадити спільний роумінг, інтегрувати Україну в єдиний європейський ринок, об’єднати інфраструктуру.

Повне інтерв’ю Шарля Мішеля — відео

Результати саміту Україна-ЄС від 3 лютого 2023 року показали, що Україна непохитно стоїть на шляху до євроінтеграції та має підтримку Європейського Союзу. Читай детальніше, як пройшов учорашній саміт.

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