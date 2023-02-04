Мир

За несколько месяцев вы достигли значительного прогресса — Шарль Мишель оценил усилия Украины по евроинтеграции

Елена Яковлева, редактор сайта 04 февраля 2023, 15:00
Інтерв'ю Шарля Мішеля про вступ України до ЄС 2023

Больше видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:36
Допомога ЄС
Свет для Украины: как Европарламент помогает украинским энергетикам, предоставив LED-лампы
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Ракета Циркон характеристики
Гиперзвуковая и сверхважная для “стратегических” убийств: характеристики и дальность действия российской ракеты Циркон
Смотреть больше

Последние видео
0:08:14
Інтерв'ю Шарля Мішеля про вступ України до ЄС 2023

За несколько месяцев вы достигли значительного прогресса — Шарль Мишель оценил усилия Украины по евроинтеграции
Карта бойових дій в Україні 04.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:46
У Харкові в державному ліцеї облаштували ідеальне бомбосховище
Позаботились о каждой детали! Как старый подвал превратился в идеальное школьное укрытие в Харькове
0:03:07
родина з Донеччини
Огонь добрых сердец не погасит война! Как семья из Донбасса вдохновляет всю Украину
0:01:28
Перехваченные разговоры
Российские матери объединяются в союзы и оплакивают умерших на войне сыновей: принесет ли это пользу — перехват ГУР
0:03:48
Білі янголи
Белые ангелы спасают детей Бахмута: как полицейские помогли воссоединиться маме и дочери, которые не виделись полгода
0:03:53
Комунальники Запоржіжжя
Звітують, що все полагодили, а з даху лине водоспад! Як мешканці запорізької багатоповерхівки воюють із комунальниками
Комунальщики Запорожья
Отчитываются, что все починили, а с крыши несется водопад! Как жители запорожской многоэтажки воюют с коммунальщиками
0:02:55
ДБР розкрило схему злодіїв
Съедали продукты на бумаге: ГБР раскрыло схему преступников, наживавшихся на ВСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Больше видео
Карта бойових дій в Україні 04.02.2023 онлайн
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь