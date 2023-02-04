За несколько месяцев вы достигли значительного прогресса — Шарль Мишель оценил усилия Украины по евроинтеграции

Президент Европейского совета Шарль Мишель уже второй раз за месяц побывал в Украине. В этот раз на саммите Украина-ЕС основной фокус внимания был направлен на евроинтеграцию нашей страны и оценку реформ.

Корреспондентка Роксолана Лисовская расспросила Мишеля о том, сможет ли Украина вступить в Евросоюз за два года и какие вопросы нужно решить, чтобы ускорить приобретение членства.

Прогресс Украины на пути в ЕС

Шарль Мишель отметил позитивную роль украинских властей во внедрении реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.

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— За несколько месяцев мы можем видеть, как в определенных решениях вы углубляетесь в детали, необходимые для того, чтобы ускорить процесс, внедряя необходимые реформы.

Мы очень положительно настроены, потому что видим, что прилагается много усилий, — отметил Мишель.

Он добавил, что в следующем месяце Европейская комиссия должна предоставить отчеты об объективном положении дел по евроинтеграции Украины. Страны-члены ЕС оценят “домашнее задание” нашей страны и подскажут, какими могут быть следующие шаги.

При этом президент Европейского Совета заверил, что Украина может рассчитывать и на него лично, и на Евросоюз в целом, который пытается сделать все возможное, чтобы поддержать наши усилия.

Также чиновник рассказал, на чем Украине следует сделать акцент, чтобы выполнить условия ЕС.

— Я думаю, что приоритет, связанный с реформами, направленными на укрепление демократических институтов, особенно верховенства права, борьбу с коррупцией, независимость судебной системы, — это фундаментальные условия для того, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу, — поделился он.

Глава ЕР прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о планах нашей страны присоединиться к ЕС за два года.

По его мнению, если у украинской власти и дальше будет политическая воля, уверенность и желание внедрять необходимые реформы, то действительно вступление Украины в ЕС будет ускорено.

И Евросоюз уже видит прогресс Украины за последние несколько месяцев.

Я почувствовал, что всего за несколько месяцев вы смогли добиться значительного прогресса и сделать шаги в правильном направлении, — сказал Мишель.

Однако еще многое предстоит сделать как со стороны Украины, так и со стороны ЕС. К примеру, ввести общий роуминг, интегрировать Украину в единый европейский рынок, объединить инфраструктуру.

Полное интервью Шарля Мишеля — видео

Результаты саммита Украина-ЕС от 3 февраля 2023 показали, что Украина неуклонно стоит на пути к евроинтеграции и имеет поддержку Европейского Союза. Читай подробнее, как прошел вчерашний саммит.

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