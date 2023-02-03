Весомый символ, что мы преодолеем любые препятствия: как прошел саммит Украина-ЕС и каковы его результаты

Сегодня, 3 февраля, в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. К нему присоединились президент Европейского Совета Шарль Мишель та президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Лидеры Евросоюза заверили, что процесс евроинтеграции Украины необратим и наше государство обязательно должно стать членом ЕС.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выразил свои надежды в ближайшее время перейти к переговорам о вступлении в ЕС.

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Выводы саммита Украина-ЕС

В рамках саммита Украина-ЕС президент Владимир Зеленский и его команда провели переговоры с лидерами ЕС, в частности, с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Европейского Союза, которую он оказывает Украине в течение последнего года.

Сегодняшний саммит — это весомый символ, что мы преодолеем любые препятствия для укрепления нашего партнерства и интеграции.

Президент Украины отметил, что сейчас важный вопрос, который нужно обсудить, — это завершение выполнения Украиной семи рекомендаций от Еврокомиссии для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

Этой весной Украина ожидает промежуточной оценки Еврокомиссии по нашему прогрессу в выполнении рекомендаций.

Уверен, что достигнутое Украиной заслуживает положительной оценки.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что сейчас важно рассмотреть шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время.

Наша цель абсолютно четкая — начало переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель подчеркнул, что, прежде всего, его с коллегой визит должен сигнализировать как государственному аппарату страны, так и всему украинскому народу о единстве с ЕС и будущем Украины как части союза.

Вы можете положиться на нас. Мы будем поддерживать ваши усилия.

Также Шарль Мишель добавил, что сейчас стоит важный вопрос финансовой, военной и гуманитарной поддержки для Украины. Поддержка не должна заканчиваться и одновременно нужно найти способы поощрения стран ЕС активизировать свои операционные возможности.

Кроме того, нужно не забывать о важности санкционной политики против России и поисках всех виновных в совершении военных преступлений и привлечении их к ответственности.

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Со своей стороны, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что заметила положительный прогресс, которого достигла Украина в выполнении семи рекомендаций.

Факт, что во время этой войны мы здесь все же собрались и обсуждаем будущее Украины, демонстрирует, что мы значительно сильнее этого агрессора. И так будет.

Основные вопросы, которые поднимались на саммите Украина-ЕС

Как сообщила корреспондентка BBC News Украина Жанна Безпятчук, саммит Украина-ЕС в этом году предусматривал обсуждение, по меньшей мере, трех важных вопросов для обеих сторон. Однако он не предусматривал оглашения новых пакетов помощи.

Новые санкции против России

Сначала обсуждение коснулось вопроса новых санкций против России. Владимир Зеленский отметил в разговоре с европейскими коллегами, что стране-агрессору удается до сих пор обходить ограничения.

Поэтому важно не допускать этого, вводить новые санкции и не дать России возможности реэкспортировать технологии и комплектующие для изготовления ракет, которыми она убивает украинцев.

Вопрос сроков для начала переговоров по вступлению в ЕС

Украинская сторона на саммите заявила, что для Украины важно иметь определенный график и понять, когда действительно могут начаться переговоры по вступлению в ЕС.

Руководители ЕС отметили, что сначала необходимо выполнить семь обязательных задач, чтобы перейти к процессу переговоров.

Угроза нового наступления РФ

Также обе стороны обсуждали новое масштабное наступление России и способы противостоять агрессору.

Владимир Зеленский отметил, что Украине важно получить от европейских партнеров дальнобойное оружие и ракеты, чтобы не только обороняться, но и освобождать свои территории.

Как отмечает издание BBC, президент Украины был очень конкретным. В то же время, лидеры ЕС были очень осторожны в своих формулировках и избегали каких-либо прямых обещаний.

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен добавили, что ЕС будет поддерживать Украину до конца войны.

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