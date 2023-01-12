Общая декларация президентов Люблинского треугольника: о чем договорились Зеленский, Дуда и Науседа 11 января

11 января в Украину приехали президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа. Во Львове они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. О визитах лидеров не сообщалось заранее из соображений безопасности.

Мы расскажем о результатах встречи Зеленского, Дуды и Науседы во Львове.

Встреча Зеленского, Дуды, Науседы 11 января: результаты

Польский и литовский лидеры пообещали всеобъемлющую, в частности военную, поддержку.

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Анджей Дуда заявил: Польша в рамках международной коалиции готова предоставить Украине роту танков Leopard — это десять единиц техники.

Он добавил, что Варшава на себе почувствовала, что такое российская оккупация, поэтому понимает, с чем столкнулась Украина.

— Рота танков Leopard будет предоставлена в рамках коалиции. Необходимо получить официальное согласие и выстроить международную коалицию. Мы приняли решение ее сформировать. Первая группа Leopard вместе с другими типами танков, надеюсь, будет предоставлена другими странами очень скоро, — сказал Дуда.

Литва пообещала Украине зенитные системы и средства противовоздушной обороны.

— За считанные дни до начала войны мы оказывали Украине военную помощь, в частности, в виде переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Сегодня я привез хорошие новости для Украины: мы передаем системы противовоздушной обороны и определенные зенитные установки, которые должны помочь вам с этой борьбой, — заявил Науседа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил их за помощь и поддержку.

Кроме того, в ходе встречи президенты подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника, в которой, в частности, речь идет и о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. По словам Владимира Зеленского, Украина надеется уже на летнем саммите в Вильнюсе услышать конкретные решения по членству в Североатлантическом альянсе.

Также декларация предусматривает:

намерение Литвы и Польши продолжить оказывать мощную военную, техническую, оборонную, гуманитарную и другую поддержку Украине;

поддержку созыва Глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного Владимиром Зеленским;

поддержку создания специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины;

расширение Черноморской зерновой инициативы на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы Зерно из Украины для усиления глобальной продовольственной безопасности.

— Для нас нужны шаги вперед. Мы об этом говорили с Анджеем, говорили с Гитанасом. Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем мощные шаги. Мы ожидаем что-то большего, чем открытая дверь. Эти вещи мотивируют… Мотивируют людей, наше общество, — сказал он.

Также Зеленский сообщил, что почти одновременно с тем, как танки Украины пообещала Польша, Великобритания объявила, что страна готова передать нам танки Challenger 2.

Еще напомнил: в начале января Германия объявила, что посылает Украине машины пехоты Мардер, Франция пообещала колесные бронированные AMX-10 (АЭМЭКС), Вашингтон передал боевые машины пехоты Брэдли. Всего Украина получит 50 этих БМП.

Обещанная техника от партнеров сильно поможет нашим военным на фронте. Сейчас продолжаются самые тяжелые бои на Востоке. Ранее мы рассказывали о ситуации в Соледаре, враг значительно усилил штурм города.

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