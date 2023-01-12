Украина

Общая декларация президентов Люблинского треугольника: о чем договорились Зеленский, Дуда и Науседа 11 января

Ярослава Марущенко 12 января 2023, 10:00
Зустріч Зеленського, Дуди, Науседи 11 січня: результати

Больше видео
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Карта бойових дій в Україні 12.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових
Что происходит в Соледаре — ситуация в городе сегодня, цель россиян и задачи ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
0:28:47
Михайло Подоляк: інтерв’ю про передачу зброї Україні та майбутнє РФ

Европа лишилась страха перед Россией! Большое интервью Михаила Подоляка о передаче оружия Украине и будущем РФ
0:04:01
Зустріч Зеленського, Дуди, Науседи 11 січня: результати
Общая декларация президентов Люблинского треугольника: о чем договорились Зеленский, Дуда и Науседа 11 января
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН
Карта бойових дій в Україні 12.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Соледар: бої за місто та чи можливе оточення українських військових
Что происходит в Соледаре — ситуация в городе сегодня, цель россиян и задачи ВСУ
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:00:58
Перехваченные разговоры
Мужчин забирали, а женщин — насиловали и убивали: вся правда о “русском мире” из перехваченных разговоров
0:13:13
Скільки ракет ще лишилося в Росії: яка їхня якість
Залезли глубоко в неприкосновенный запас! Почему не все российские ракеты долетают до Украины и много ли их осталось
0:01:16
Обстріл Очакова 9 січня: Віталій Кім розповів, куди влучили окупанти
Дорогими ракетами — по минам Второй мировой. Ким про обстрел Очакова и “успех” россиян
0:07:36
Соледар зараз: бої за місто та новини з Соледару сьогодні 10.01.2023
Соледар под мощным штурмом! Ситуация в городе, тактика оккупантов и почему они поменяли свой фокус
Больше видео
Михайло Подоляк: інтерв’ю про передачу зброї Україні та майбутнє РФ
Читать дальше
Европа лишилась страха перед Россией! Большое интервью Михаила Подоляка о передаче оружия Украине и будущем РФ
Петиція про виключення Росії з ООН: що це таке та як підписати
Читать дальше
Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь