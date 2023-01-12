Спільна декларація президентів Люблінського трикутника: про що домовилися Зеленський, Дуда та Науседа 11 січня

11 січня в Україну приїхали президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа. У Львові вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Про візити лідерів не повідомляли заздалегідь з міркувань безпеки.

Ми розповімо про результати зустрічі Зеленського, Дуди та Науседи у Львові.

Зустріч Зеленського, Дуди, Науседи 11 січня: результати

Польський та литовський лідери пообіцяли всеосяжну, зокрема військову, підтримку.

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Анджей Дуда заявив: Польща в рамках міжнародної коаліції готова надати Україні роту танків Leopard — це десять одиниць техніки.

Він додав, що Варшава на собі відчула, що таке російська окупація, тому розуміє, з чим стикнулася Україна.

— Рота танків Leopard буде надана в рамках коаліції. Необхідно отримати офіційну згоду і побудувати міжнародну коаліцію. Ми ухвалили її сформувати. Перша група Leopard разом з іншими типами танків, сподіваюся, буде надана іншими країнами дуже скоро, — сказав Дуда.

Литва пообіцяла Україні зенітні системи й засоби протиповітряної оборони.

— За лічені дні до початку війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger.

Сьогодні я привіз добрі новини для України: ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, які мають допомогти вам із цією боротьбою, — заявив Науседа.

Президент України Володимир Зеленський подякував їм за допомогу та підтримку.

Крім цього, під час зустрічі президенти підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника, в якій, зокрема, йдеться і про підтримку вступу України в ЄС та НАТО. За словами Володимира Зеленського, Україна сподівається вже на літньому саміті в Вільнюсі почути конкретні рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Також декларація передбачає:

намір Литви та Польщі продовжити надавати потужну військову, технічну, оборонну, гуманітарну та іншу підтримку Україні;

підтримку скликання Глобального саміту формули миру для консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Володимир Зеленський;

підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України;

розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми Зерно з України для посилення глобальної продовольчої безпеки.

— Для нас потрібні кроки вперед. Ми про це говорили з Анджеєм, говорили з Гітанасом. Рішення буде у Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж відкриті двері. Ці речі мотивують… Мотивують людей, наше суспільство, — сказав він.

Також Зеленський повідомив, що майже одночасно з тим, як танки Україні пообіцяла Польща, Велика Британія оголосила — країна готова передати нам танки Challenger 2.

Ще нагадав: на початку січня Німеччина оголосила, що надсилає Україні машини піхоти Мардер, Франція пообіцяла колісні броньовані AMX-10 (АЕМЕКС), Вашингтон передав бойові машини піхоти Бредлі. Усього Україна отримає 50 цих БМП.

Обіцяна техніка від партнерів дуже допоможе нашим військовим на фронті. Зараз тривають найтяжчі бої на Сході. Раніше ми розповідали про ситуацію у Соледарі, ворог значно посилив штурм міста.

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