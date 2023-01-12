Україна

Спільна декларація президентів Люблінського трикутника: про що домовилися Зеленський, Дуда та Науседа 11 січня

Ярослава Марущенко 12 Січня 2023, 10:00
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Що відбувається в Соледарі — ситуація в місті сьогодні, мета росіян та завдання ЗСУ
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Актуальна карта бойових дій в Україні 11 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
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