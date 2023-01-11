Что происходит в Соледаре — ситуация в городе сегодня, цель россиян и задачи ВСУ

За Соледар продолжаются жестокие бои. Несмотря на фейковые заявления россиян о том, что город пал, а украинские силы находятся в окружении, на самом деле ситуация на фронте совсем иная.

Читай, что сейчас происходит в Соледаре и почему оккупанты так пытаются захватить его.

Ситуация в Соледаре по состоянию на 11 января

Спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал в эфире телеканала FreeДOM об интенсивности боев за Соледар.

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Только в Соледаре за ночь было 110 обстрелов наших позиций. Кроме непосредственно военных действий, враг проводит информационно-психологическую операцию, — сказал он.

Так вчера россияне начали распространять своими Telegram-каналами информацию о том, что Соледар полностью захвачен, а украинские войска в окружении. Но это не соответствует действительности.

По словам Череватого, наши армейцы перегруппировываются и организуют дальнейшую оборону этого направления.

Есть фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о присутствии противника в центральной части Соледара. Однако, по убеждению военного эксперта Сергея Грабского, это вовсе не означает, что оккупанты взяли под контроль город. Жестокие бои ведутся и в окрестностях.

Противник параллельно с фронтальными атаками пытается прорваться с флангов — окружить город и таким образом вытеснить наши войска.

Ситуация действительно очень тяжелая, но наши подразделения продолжают оборону города на тех рубежах, которые они удерживали на вчерашний вечер, — заявил Грабский.

Есть также информация, что россияне сейчас простреливают дорогу, ведущую к городу. Однако Грабский уверяет, что это не означает, что прекращены поставки украинской армии.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что в Соледаре продолжаются динамичные городские бои, поэтому говорить о полном контроле территории россиянами пока нельзя.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что оккупанты не учитывают большие потери своего личного состава и продолжают активно штурмовать город. Подступы к позициям ВСУ буквально усеяны телами погибших россиян.

После понесенных потерь противник в очередной раз провел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но безуспешно, — написала Маляр.

Зачем россиянам Соледар

Грабский объясняет, что Соледар — это один из фортов Бахмутской крепости. Поэтому российская попытка захвата этого города призвана улучшить ситуацию на Бахмутском направлении.

В последнее время захватчики отказались от идеи атаковать Бахмут фронтальными атаками, поэтому хотят обойти его с севера. Перед этим также были попытки сделать то же самое в районе Курдюмовки и Клещиевки, но это не удалось.

Поэтому сейчас они решили действовать путем последовательных ударов. То есть они сосредоточили все имеющиеся силы для того, чтобы бросить их в такую отчаянную и, простите, малополезную атаку на Соледар.

На сколько их хватит — сказать трудно, — отметил военный эксперт.

А россияне, как известно, с потерями не считаются и бросают все новые силы на фронт. Поэтому трудно сказать, как высоко достигнет их болевой порог потерь.

Есть еще другая причина, почему россияне так вцепились за Соледар. Таким образом они хотят продемонстрировать внутреннему потребителю видимость каких-то побед в Украине и целесообразность этой войны.

А также пропиарить финансиста ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, укрепить его военно-политическую роль в России и показать, что вагнеровцы гораздо эффективнее регулярной российской армии.

Есть ли в этом всем какая-нибудь военная польза? Нет.

Даже если взять за чистую монету самые щедрые российские претензии, взятие Соледара не предвещало бы немедленного оцепления Бахмута, — пишут ISW.

Да и, в конце концов, смысла захватывать одни развалины, оставшиеся от Соледара из-за постоянных атак россиян, нет.

— А что хотела там Россия выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи людей их потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов.

Вот так и выглядит безумие, — сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

Сергей Череватый говорит, что после того, как россияне выигрывают небольшое преимущество, месяцами проливая кровь на поле боя, все равно получают большую стратегическую потерю.

Это можно увидеть на примере захвата оккупантами Северодонецка и Лисичанска, но дальнейшей потери значительной территории в Харьковской области.

Задания ВСУ в Соледаре

Грабский рассказал, что задача ВСУ сейчас — уменьшить наступательный потенциал врага и заставить его отказаться от дальнейших атак на Бахмутском направлении.

Есть ли Украине смысл защищать Соледар, несмотря ни на что? Военный эксперт говорит, что есть. Безусловно, потери в нашей армии ощутимые.

Однако потери врага, который бросается на хорошо защищенные позиции, гораздо больше. И пока Генеральный штаб ВСУ будет видеть целесообразность защиты этого населенного пункта, до тех пор наши бойцы будут сражаться за него.

Это очень тяжело — там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы, — сказал Зеленский.

Он добавил, что общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели — это Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово. Но несмотря на то, что россияне сейчас сконцентрировали наибольшие усилия на Соледаре, все равно результатом этой битвы станет освобождение всего Донбасса.

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Главное фото: Константин и Владислава Либеровы