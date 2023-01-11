Актуальная карта боевых действий в Украине 11 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Неизвестно, чего в мире было больше — войн или книг о них. Некоторые из трактатов говорят, что нужно знать своего врага, чтобы планировать свои операции на карте боевых действий.

Однако еще важнее — знать, кто находится рядом, кто стал бок о бок с тобой защищать свою землю. Нет, здесь не важно, какой возраст, какой пол или какое образование у этого человека.

Важен стук сердца, звучащий в унисон с твоим. Важный пыл в глазах, который, кажется, освещает эту непроглядную тьму. Важна общая цель победить врага ради свободной жизни будущих поколений независимой Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские войска продолжают возводить оборонные укрепления и транспортировать военную технику в Запорожской области на фоне опасений возможного контрнаступления Украины в этом районе.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 11 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает наносить ракетные и авиационные удары, совершать артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения на территории Украины, тем самым нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес два ракетных удара и осуществил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Противник продолжает производить обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения.

На Северском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка Черниговской области и Покровка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник осуществил обстрелы позиций наших войск в районах 13 населенных пунктов. В частности Сосновка, Зеленое, Волчанск, Хатнее, Красное Первое и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Орлянка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов позиций наших войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Парасковеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии позиций Сил обороны Украины в районах населенных пунктов Времовка, Великая Новоселка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении враг осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и гражданской инфраструктуры в районах 18 населенных пунктов. В частности, Вольное Поле, Новополь Донецкой области, Ольговское, Зализничное, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов. В частности, Антоновка, Веселое, Дудчаны, Мыловое и Золотая Балка Херсонской области и Херсон, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки произвели огневое поражение двух пунктов управления, две позиции ракетных войск и артиллерии и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков.

Восток Украины остается самой горячей точкой фронта. Украинские воины берут на себя удар и отчаянно сдерживают врага на самых горячиї направлениях. Читай, какая ситуация в Соледаре, какова тактика оккупантов и почему они изменили свой фокус.

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