Залезли глубоко в неприкосновенный запас! Почему не все российские ракеты долетают до Украины и много ли их осталось

Российские военные стали лучше готовиться к ракетным обстрелам. Они долго разведывают и выискивают цели. Это может означать, что они экономят свои ракеты.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о плохом качестве российских ракет и их запасе.

Он говорит, что украинские военные сбивали ракеты типа Х-555 и Калибр, изготовленные осенью. По дате производства и маркировке можно было видеть даже летние образцы этих ракет. Но есть еще много ракет советского вооружения, например Х-22.

Сейчас также смотрят

— Есть информация, что не все ракеты, которые оккупанты запускают из Каспия, долетают до границ Украины.

Некоторые падают в Каспийское море, некоторые — россиянам на головы.

Даже у новых ракет, которые были изготовлены недавно, есть свои недостатки, — рассказывает Игнат.

О запасах ракет в России

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее не раз говорил, что Россия использует ракеты из стратегического запаса. Юрий Игнат объясняет, что это неприкосновенный запас, который нельзя использовать или же — только в случае крайней необходимости.

— У них уже, наверное, настала эта крайняя необходимость, ведь они залезли глубоко в неприкосновенный запас, особенно касательно баллистических ракет Искандер-М, — отмечает Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты не рассчитывали вести столь длительные боевые действия, поэтому в начале использовали большое количество крылатых и баллистических ракет по всей территории Украины. Затем последовала пауза в обстрелах, после чего россияне начали наносить удары по критической инфраструктуре.

Во время одного из предыдущих обстрелов на сбитой ракете было обнаружено устройство, имитирующее ядерный боезаряд. Это может свидетельствовать о том, что ситуация действительно плохая в ракетном запасе РФ.

— Такие ракеты Россия действительно применяла, цель может быть разной.

Оккупанты наносят большое количество ракетных ударов, пытаются пускать ложные цели, чтобы на них сработала система нашей ПВО.

Так россияне хотят истощить ее. Враг и дальше будет применять все типы ракет. Он не оставляет попыток делать то, что задумал, — объясняет представитель командования Воздушных сил.

Россияне обстреливают Украину ракетами, потому что проигрывают на поле боя. У них нет успехов на Востоке Украины, ведь наши военные держат оборону и дают отпор. Это удается крайне тяжело, продолжаются напряженные бои. Ранее мы рассказывали о ситуации в Соледаре, россияне усилили штурм города.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!