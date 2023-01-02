Истощились в ракетном запасе? Наталья Гуменюк о ситуации на Юге и российских атаках

Российские военные усилили обстрелы Украины в праздники. Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала Яне Брензей о ситуации на Южном направлении и о том, когда оккупанты могут нанести новую атаку дронами по территории Украины.

Ситуация на Юге

На Юге ситуация оставалась напряженной. По словам Гуменюк, все были готовы, понимая, что враг может использовать праздничное время для максимальных атак.

Готовились к атаке дронами, ведь россияне истощились в ракетных запасах.

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— То, что сейчас в Черном море корабельная группировка уменьшилась до пяти единиц и ракетоносители находятся в пунктах базирования, может косвенным образом свидетельствовать о подготовке переснаряжения.

Враг, вероятно, может продолжать применение дронов с Южного направления, — отметила она.

По ее словам, Юг является транзитной зоной, откуда и начинаются атаки. Поэтому воздушная оборона в этом направлении имеет высокие результаты.

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О ракетных атаках

В ракетных обстрелах 31 декабря участвовали ракетоносители из Каспийского моря, что свидетельствует о том, что россиянам сложнее доставлять запасы к Черному морю. Гуменюк рассказала, что время подготовки новой атаки дронами меньше, чем ракетной. Врагу следует лишь определить цель и подготовить координаты.

По ее словам, на правом берегу Херсонской области оккупанты передислоцируются и готовятся к обороне. Она призвала жителей правого берега быть осторожнее, ведь российские обстрелы могут усилиться.

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