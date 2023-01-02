В новом году россияне продолжают терроризировать Украину. Сегодня ночью, 2 января, оккупанты совершили очередную атаку на Киев. Оккупанты выпустили на столицу 40 дронов-камикадзе.

Обстрел Киева 2 января

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что 15 дронов уничтожили над соседними областями, три — в Киевской области и 22 дрона — над столицей.

— В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. Водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме, — подчеркнул Кличко.

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Во время ночных обстрелов Киева в Деснянском районе произошел взрыв. В Киевской военной администрации рассказали, что обломки сбитой ракеты повредили балконы и стекла в многоэтажке, но возгорания не было. Кличко сообщил о 19-летнем пострадавшем.

В ГСЧС сообщили, что обломки ракеты упали на проезжую часть, в девятиэтажном жилом доме были повреждены балконы и оконные стекла на третьем, четвертом, шестом этажах.

В одной из квартир на восьмом этаже находился 19-летний парень с порезом стопы, которому бойцы помогли добраться до кареты скорой медицинской помощи. Медики госпитализировали потерпевшего.

На месте привлекли три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

40 беспилотников на столицу: ночная атака на Киев 2 января / 3 Фотографии

Обстрел Киева 2 января: последствия

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что благодаря титанической работе энергетиков жители Киева могли встречать Новый год со светом. Однако новые обстрелы снова повредили энергообъекты.

— Из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям.

Энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети. Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме, — подчеркнул Попко.

Обстрел Киевской области 2 января

Начальник Киевской ОВ Алексей Кулеба рассказал, что Киевская область вторую ночь подряд отбивает атаки дронов. В результате ударов в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома.

Работа ПВО 2 января

Воздушные силы Украины сообщили о количестве сбитых враждебных целей в ночь с 1 на 2 января:

39 БПЛА Shahed-136 / 131

2 БПЛА Орлан-10

1 КАР Х-59

Россия продолжает доказывать, что она — страна-террорист. В день 31 декабря и праздничную ночь на 1 января Россия нанесла массированный удар по Украине.

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