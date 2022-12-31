Взрывы в Киеве и в разных уголках Украины раздались 31 декабря во время массовой воздушной тревоги. Россия запустила десятки ракет по территории нашего государства.

Рассказываем, что известно об обстреле Киева и разных областей Украины сегодня. Мы будем обновлять официальную информацию в режиме реального времени.

Взрывы в Киеве сегодня

Жители столицы сообщают о многочисленных взрывах в разных районах. Работает украинская ПВО, но, к сожалению, есть первые попадания врага.

Сейчас также смотрят

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии, – написал глава города Виталий Кличко.

Также он добавил, что взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места. По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших. Обломки ракеты попали в жилой дом.

Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины сегодня, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря / 3 Фотографии

Медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов.

Еще двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва в Соломенском районе столицы.

По информации на 14:56, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек — в крайне тяжелом состоянии.

Мэр Киева призывает всех оставаться в укрытиях.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко отмечает, что повреждение получил гостиничный объект.

Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное как террор.

15:06: Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших, — сообщает Кличко.

– Святошинский район. Обломки ракеты упали на стадион Темп. Значительных повреждений нет. Без пострадавших, – пишет Кирилл Тимошенко.

Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины сегодня, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря / 3 Фотографии

15:31: Кличко: “На данный момент в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев.”

16:07: Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна — в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.

В результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Взрывы в Украине 31 декабря

Сообщается о взрывах в Винницкой, Харьковской, Тернопольской, Житомирской, Херсонской и Донецкой областях. Предварительно работает ПВО.

Сообщают о взрывах в Крыму — во временно оккупированной Евпатории и повторных взрывах в Джанкое.

В Хмельницком количество раненых возросло до семи человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Часть города обесточена, – председатель ОВА Гамалий.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил прилеты в городе. Детали уточняют. Предварительно, шесть раненых, трое госпитализированы, трое на месте оказана помощь.

Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины сегодня, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря / 2 Фотографии

В результате удара по Запорожью частично разрушены и повреждены частные жилые дома. Четверо человек, среди которых ребенок и беременная женщина, получили ранения, — сообщил председатель ОВА Старух.

Ограничение электроэнергии

В некоторых областях из-за ракетной атаки россиян по Украине ограничивают электроснабжение.

А именно – в Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.

Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру.

Свет вернут, если не будет повреждений.

Читать по теме Настоящих героев хорошо видно в темные времена! Как работают спасатели и энергетики после ракетных обстрелов Энергетики и спасатели рассказали о своей работе после массированных ракетных ударов.

Напомним, вчера россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии, погибший.