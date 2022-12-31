Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины сегодня, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря

Взрывы в Киеве и в разных уголках Украины раздались 31 декабря во время массовой воздушной тревоги. Россия запустила десятки ракет по территории нашего государства.
Рассказываем, что известно об обстреле Киева и разных областей Украины сегодня. Мы будем обновлять официальную информацию в режиме реального времени.
Жители столицы сообщают о многочисленных взрывах в разных районах. Работает украинская ПВО, но, к сожалению, есть первые попадания врага.
Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии, – написал глава города Виталий Кличко.
Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали – впоследствии, – написал глава города Виталий Кличко.
Также он добавил, что взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места. По предварительной информации, в Соломенском районе один человек погиб. Несколько пострадавших. Обломки ракеты попали в жилой дом.
Медики сейчас госпитализируют троих пострадавших женщин. Спасатели работают на местах взрывов.
Еще двоих мужчин медики госпитализируют с места взрыва в Соломенском районе столицы.
По информации на 14:56, в Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломенском районе. Один человек — в крайне тяжелом состоянии.
Мэр Киева призывает всех оставаться в укрытиях.
Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко отмечает, что повреждение получил гостиничный объект.
Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное как террор.
Киев, Дворец Украина. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное как террор.
15:06: Во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии. Его госпитализируют медики. Всего уже – 8 пострадавших, — сообщает Кличко.
– Святошинский район. Обломки ракеты упали на стадион Темп. Значительных повреждений нет. Без пострадавших, – пишет Кирилл Тимошенко.
15:31: Кличко: “На данный момент в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев.”
16:07: Разные степени повреждений получили здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна — в Печерском. И один детсад в Соломенском районе. Пострадавших на этих объектах нет.
В результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.
Сообщается о взрывах в Винницкой, Харьковской, Тернопольской, Житомирской, Херсонской и Донецкой областях. Предварительно работает ПВО.
Сообщают о взрывах в Крыму — во временно оккупированной Евпатории и повторных взрывах в Джанкое.
В Хмельницком количество раненых возросло до семи человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Часть города обесточена, – председатель ОВА Гамалий.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил прилеты в городе. Детали уточняют. Предварительно, шесть раненых, трое госпитализированы, трое на месте оказана помощь.
В результате удара по Запорожью частично разрушены и повреждены частные жилые дома. Четверо человек, среди которых ребенок и беременная женщина, получили ранения, — сообщил председатель ОВА Старух.
В некоторых областях из-за ракетной атаки россиян по Украине ограничивают электроснабжение.
А именно – в Киевской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях и Житомире.
Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему при попадании в нашу инфраструктуру.
Свет вернут, если не будет повреждений.
Напомним, вчера россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии, погибший.