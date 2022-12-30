Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший

Оккупанты продолжают воевать против мирного населения Украины. Стало известно об обстреле тылового города в Черниговской области.
Об этом сообщает руководитель ОП Кирилл Тимошенко.
Под обстрелом оказался город Семеновка Черниговской области.
Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета.
Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета.
В результате обстрела Семеновки оккупантами в городе исчезла электроэнергия. Также стало известно об одном погибшем. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.
Также с российской атаки началось сегодня утро в Киеве. В столицу летело семь иранских дронов Shahed. Сообщается, что всех их удалось сбить, но есть повреждения одного админ здания.
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