Украина

Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший

Виктория Мельник, редактор сайта 30 декабря 2022, 12:45
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0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
0:05:53
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