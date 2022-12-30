Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший

Оккупанты продолжают воевать против мирного населения Украины. Стало известно об обстреле тылового города в Черниговской области.

Об этом сообщает руководитель ОП Кирилл Тимошенко.

Под обстрелом оказался город Семеновка Черниговской области.

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Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета.

В результате обстрела Семеновки оккупантами в городе исчезла электроэнергия. Также стало известно об одном погибшем. Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется.

Также с российской атаки началось сегодня утро в Киеве. В столицу летело семь иранских дронов Shahed. Сообщается, что всех их удалось сбить, но есть повреждения одного админ здания.

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