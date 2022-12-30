Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий

Окупанти продовжують воювати проти мирного населення України. Стало відомо про обстріл тилового міста на Чернігівщині.

Про подію повідомляє керівник ОП Кирило Тимошенко.

Під обстрілом опинилося місто Семенівка, Чернігівської області.

Зараз також дивляться

Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти.

Внаслідок обстрілу Семенівки окупантами, у місті зникла електроенергія. Також стало відомо про одного загиблого. Інформація щодо руйнувань та постраждалих ще уточнюється.

Також з російської атаки розпочався нині ранок у Києві. На столицю летіло сім іранських дронів Shahed. Повідомляється, що всіх їх вдалося збити, але є пошкодження однієї адмінбудівлі.

Підписуйся на наш Telegram, щоб не пропускати новин!