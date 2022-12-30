Ранок у столиці розпочався сьогодні із повітряної тривоги. Відомо, що на Київ летіло сім ірано-російських дронів-камікадзе Shahed.

За повідомленнями мера Києва Віталія Кличка, два дрони сили української ППО збили ще на підльоті до Києва, а ще п’ять — над містом.

Внаслідок падіння уламків — у Голосіївському районі пошкоджені вікна в житловому будинку та в одній нежитловій будівлі, — йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, постраждалих внаслідок ранкової атаки дронів на Київ — немає.

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Керівник ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram написав, що один дрон-камікадзе таки влучив у багатоповерхівку в Голосіївському районі. Внаслідок цього зайнялася пожежа, але її уже ліквідовано.

Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — вибиті вікна з першого по п’ятий поверхи.

Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня / 3 Фотографії

Повітряні сили ЗСУ сповістили, що загалом сьогодні на Україну летіло 16 Shahed 131/136. Випущені вони були із південно-східного та північного напрямків.

Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати річище Дніпра.

Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань Схід та Центр, а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України.

Такі кількаденні атаки дронів на Україну спрямовані на те, аби послабити наш тил — морально. Та варто також готуватися й до того, що росіяни можуть запускати по мирних містах балістичні ракети! Що про це говорить військовий експерт Ігнат — читай у нашому матеріалі.

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