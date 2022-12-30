Україна

Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 30 Грудня 2022, 07:00
загроза запуску балістичних ракет по Україні

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