Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі марафону Єдині новини прокоментував масований обстріл РФ по території України 29 грудня та розповів про можливу загрозу повторного ракетного удару та ймовірність використання Росією балістичних ракет.

Наразі наша інформація говорить про те, що окупанти не мають балістичних ракет. Проте нам у будь-якому випадку потрібно готуватись.

— У влади є план дій щодо того, якщо це станеться, — запевнив Ігнат.

Про можливості РФ поновлювати свій авіаційний парк після бавовни

Ми маємо розуміти, що Росія поновлює парк авіаційної техніки. Якщо мова йде про літаки, як, наприклад, Су-75 чи Су-57, щоб поставити до строю велику кількість таких літаків, потрібно дуже багато часу.

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А ось Су-35 — це літаки, які вони випускають серійно. Вони вже не раз ставали цілями нашої ППО.

Скільки окупантами знадобиться часу для нарощення сил для наступної атаки

Наразі ми бачимо, що була така доволі тривала перерва між обстрілами. Ворог готувався, накопичував певні сили та засоби, ракети, дрони. І ось на сьогодні, 29 грудня, ми маємо масовану атаку.

Робити прогнози щодо наступних атак — невдячна справа. Ми маємо робити все для того, щоб якомога ефективніше збивати ці ракети.

54 з 69 ракет було збито за попередніми даними. Серед них — С-300, Х-22 і Х-31, які на сьогодні не є досяжними для нашої ППО. Це доволі непоганий відсоток.

В котрий раз можна відзначити успішну роботу ППО Повітряних сил, а також інших сил оборони, які мають власні засоби. Усі працюють на оборону та для захисту українського неба.

Про те, чи зменшились засоби та можливості ворога для масованих атак

Говорити, що у них немає засобів, доволі неправильно.

Окупанти після вибухів в аеропорту в Енгельсі просто перебазували свою стратегічну авіацію, тому що вона потребує особливої уваги наземних служб та відповідних злітних смуг.

Та бавовна, яка відбулась там, створила їм певні незручності. Проте говорити, що це особливо якось вплине, не можна.

Це збільшить час до їх районів пуску і, відповідно, ми раніше зможемо на це реагувати.

Питання в тому, скільки вони готові наразі витратити тих саме крилатих ракет. А ось носіїв у них достатньо.

Також українці розуміють, що очікувати від росіян підлого обстрілу у новорічну ніч — цілком логічно. Тому речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк та речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповіли, чи можлива масована ракетна атака на Новий рік.

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