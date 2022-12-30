Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире марафона Єдині новини прокомментировал массированный обстрел РФ по территории Украины 29 декабря и рассказал о возможной угрозе повторного ракетного удара и вероятности использования Россией баллистических ракет.

Сейчас наша информация говорит о том, что оккупанты не имеют баллистических ракет. Однако нам в любом случае нужно готовиться.

— У власти есть план действий на случай, если это произойдет, — заверил Игнат.

О возможностях РФ возобновлять свой авиационный парк после “бавовни”

Мы должны понимать, что Россия восстанавливает парк авиационной техники. Если речь идет о самолетах, как, например, Су-75 или Су-57, чтобы поставить в строй большое количество таких самолетов, нужно достаточно много времени.

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А вот Су-35 — это самолеты, которые они выпускают серийно. Они уже не раз становились целями нашей ПВО.

Сколько оккупантам понадобится времени для наращивания сил для следующей атаки Пока мы видим, что был такой длительный перерыв между обстрелами. Враг готовился, накапливал определенные силы и средства, ракеты, дроны. И вот сегодня, 29 декабря, мы имеем массированную атаку. Делать прогнозы по следующим атакам — неблагодарное дело. Мы должны делать все для того, чтобы как можно эффективнее сбивать эти ракеты. 54 из 69 ракет были сбиты по предварительным данным. Среди них — С-300, Х-22 и Х-31, которые на сегодняшний день не являются достижимыми для нашей ПВО. Это довольно неплохой процент. В который раз можно отметить успешную работу ПВО Воздушных сил, а также других сил обороны, обладающих собственными средствами. Все работают на оборону и защиту украинского неба.

О том, уменьшились ли средства и возможности врага для массированных атак

Говорить, что у них нет средств, достаточно неправильно.

Оккупанты после взрывов в аэропорту в Энгельсе просто перебазировали свою стратегическую авиацию, потому что она требует особого внимания наземных служб и соответствующих взлетных полос.

Этот взрыв, который состоялся там, создал им определенные неудобства. Однако говорить, что это особенно как-то повлияет, нельзя.

Это увеличит время полета из их районов пуска и, соответственно, мы раньше сможем на это реагировать.

Вопрос в том, сколько они готовы сейчас потратить тех же крылатых ракет. А вот носителей у них достаточно.

Также украинцы понимают, что ожидать от россиян подлого обстрела в новогоднюю ночь — вполне логично. Поэтому спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк и спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказали, возможна ли массированная ракетная атака на Новый год.

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