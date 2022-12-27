Массированные ракетные “салюты” от россиян под елку? Есть ли угроза в новогоднюю ночь — Гуменюк и Игнат

Украинцы понимают, что ждать от россиян подлого обстрела в новогоднюю ночь вполне логично, ведь оккупанты не гнушаются убивать именно мирных жителей свободной Украины. К тому же, это так по-русски: запускать ракеты в дома, где тихо собралась вся семья для домашнего празднования.

Вероятно, такие опасения украинцев не безосновательны. Спикер обороны сил Юга Наталья Гуменюк и спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказали о возможной массированной ракетной атаке на Новый год.

Россияне сделают все, чтобы испортить украинцам праздники.

Будет ли ракетный удар на Новый год?

По словам Натальи Гуменюк, помимо желания россиян оставить украинцев без света и праздников, также наблюдается их определенная активность.

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— Они долго не выводили ракетоносители в Черное море на боевое дежурство, сейчас там находятся три ракетоносителя, два из которых — подводные. Таким образом, усложняется обнаружение пуска ракет, но не делает это полностью невозможным.

Гуменюк добавила, что ВСУ фиксируют подготовку российской стратегической и тактической авиации. Вместе с тем спикер подчеркнула: тактика врага постоянно меняется, так что это может быть не массированная ракетная атака, а комбинированная.

Мы помним об очередных поставках новой партии дронов в Россию, так что, вероятно, они могут использовать и их.

Она также подчеркнула, что оккупанты немного изменили тактику и уже не используют иранские БПЛА так часто, как раньше.

Россияне благодаря дронам-камикадзе обнаруживают ПВО — именно на это направлена первая волна пусков, а затем идет следующая — ударная волна.

— Именно поэтому мы постоянно просим граждан не разглашать, когда и где сработала система ПВО. Уже даже дети могут распознать по звуку, где сработали наши, а где — оккупанты, так что такие сообщения только корректируют удары врага, — отмечает Гуменюк.

Также она говорит, что украинцам следует быть готовыми не только к массированным или комбинированным атакам, но и к тому, что на устранение последствий может уйти много времени. Поэтому стоит запастись продуктами питания, водой и подготовиться к отсутствию электроэнергии.

Вероятность ракетного удара в новогоднюю ночь: Игнат

Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат говорит, что постоянное присутствие вражеских кораблей и авиации “наготове” является угрозой для Украины. После событий в Энгельсе российские самолеты уже передислоцировались на другие аэродромы, а их тактическая авиация даже снизила свою деятельность.

Но Игнат предполагает, что россияне не покидают свои планы касательно ударов именно в новогоднюю ночь и на праздники в Украине. Так что готовиться нужно постоянно: и не потому, что у врага снова цвела “бавовна”, а потому, что оккупанты до сих пор пытаются захватить территорию суверенной страны.

И ПВО, и зенитные войска, и все ВСУ будут делать свою работу в новогоднюю ночь так же, как делают ее ежесуточно. Возможно, еще бодрее: потому что ближе к победе, — подчеркнул Игнат.

Кроме правил безопасности в Украине во время воздушной тревоги, стоит вспомнить и правила военного положения. Читай про комендантский час на Новый год в регионах и до которого часу украинцы смогут праздновать — в нашем материале.

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