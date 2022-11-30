Позаботься обо всем от воды до связи: как подготовиться к возможному блэкауту

Россияне сознательно терроризируют мирных украинцев, разрушая критическую инфраструктуру нашей страны. Сколько еще массированных атак ждать от захватчиков — неизвестно.

Но в любом случае следует рассматривать разные ситуации и позаботиться о своем комфорте заранее.

Центр стратегических коммуникаций и медиа Ґрунт поделились советами, как подготовить себя и свой дом к возможному блэкауту.

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Вода

Обязательно необходимо сделать запас воды на два – три дня из расчета 3 л питьевой на одного человека в сутки и 10 л технической — для гигиены и приготовления пищи.

Если централизованного водоснабжения уже нет, то воду можно набрать из бюветов, колодцев или шахтных колодцев.

В таком случае ее необходимо продезинфицировать с помощью активированного угля (четыре – пять таблеток на 1 л) или туристических таблеток и фильтров.

Еще одним вариантом являются фильтры LifeStraw или Sawyer. Они могут очистить воду даже из луж и болота.

Бутылки следует хранить внутри помещения, а не на балконе. Ведь из-за мороза они могут потрескаться и даже затопить соседей.

Продукты

В первую очередь стоит купить:

крупы: гречневую, перловую, овсяную каши — их можно приготовить с холодной водой, кефиром или молоком;

макароны;

консервы;

сублиматы;

кубики бульона.

Также нужно позаботиться о термосе и одноразовой посуде на случай отключения воды.

Чтобы поддерживать низкую температуру в морозильнике без электроэнергии, положи туда наполненные водой формы для льда. Так морозильная камера будет сохранять холод еще в течение 48 часов после исчезновения света.

Готовить можно на портативной газовой плитке или с помощью газовой горелки. Но стоит запастись еще и несколькими газовыми баллонами для этих устройств.

Одежда

Для того чтобы не замерзнуть в доме без отопления, позаботься про несколькослойную одежду:

белье для отвода влаги; белье для утепления; флисовая куртка; противоветровая куртка; куртка-Softshell; куртка с мембранной тканью для утепления; утеплитель для экстремально низкой температуры; теплая шапка; бафф; перчатки.

Квартира

В случае блэкаута всем жильцам лучше жить вместе в одной комнате, ведь так легче прогреть помещение и сохранить тепло. Самым теплым местом будет коридор.

Для дополнительного утепления закрой все щели в окнах, а на стекло наклей теплосберегающую пленку. Также плотно закрой занавески. Это будет служить барьером между домом и улицей и сохранит тепло.

Может показаться, что эти советы не смогут радикально повлиять на температуру в доме. Но если хорошо закрыть все двери и окна, даже обычная свеча прогреет комнату на 2–5 °C.

Свет и подзарядка

Чтобы не остаться в темноте, необходимо заранее купить разные виды фонариков в зависимости от их назначения:

карманный (в алюминиевом корпусе с защитой от влаги) — для домашних нужд;

наключный — для освещения улицы;

налобный — для одновременной работы руками;

кемпинговый — для освещения комнаты.

Конечно, о классических свечах тоже не стоит забывать. Ведь они дают не только свет, но и тепло.

Для подзарядки телефонов и других гаджетов хорошо подойдут павербанки. Однако обрати внимание, что они должны иметь несколько разъемов — для одновременной зарядки нескольких устройств.

На улице павербанк нужно носить во внутренних карманах, ведь на холоде он быстро разряжается.

Также стоит приобрести переноски с разъемами USB, несколько зарядных блоков, кабели Micro USB и USB Type-C. При этом кабели должны быть длинными и короткими. Позаботься также о запасных проводах.

Связь

Благодаря радио ты сможешь всегда получать актуальную информацию о ситуации в стране и области, а также о начале и отбое воздушной тревоги.

Держать связь с соседями можно в мессенджерах, работающих через Bluetooth. А для того чтобы позвонить кому-то в случае исчезновения сети твоего мобильного оператора, можно бесплатно присоединиться к национальному роумингу.

Ранее мы подробно писали, как подключить национальный роуминг в Украине.

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