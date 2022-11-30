Позаботься обо всем от воды до связи: как подготовиться к возможному блэкауту

Россияне сознательно терроризируют мирных украинцев, разрушая критическую инфраструктуру нашей страны. Сколько еще массированных атак ждать от захватчиков — неизвестно.
Но в любом случае следует рассматривать разные ситуации и позаботиться о своем комфорте заранее.
Центр стратегических коммуникаций и медиа Ґрунт поделились советами, как подготовить себя и свой дом к возможному блэкауту.
Обязательно необходимо сделать запас воды на два – три дня из расчета 3 л питьевой на одного человека в сутки и 10 л технической — для гигиены и приготовления пищи.
Если централизованного водоснабжения уже нет, то воду можно набрать из бюветов, колодцев или шахтных колодцев.
Если централизованного водоснабжения уже нет, то воду можно набрать из бюветов, колодцев или шахтных колодцев.
В таком случае ее необходимо продезинфицировать с помощью активированного угля (четыре – пять таблеток на 1 л) или туристических таблеток и фильтров.
Еще одним вариантом являются фильтры LifeStraw или Sawyer. Они могут очистить воду даже из луж и болота.
Бутылки следует хранить внутри помещения, а не на балконе. Ведь из-за мороза они могут потрескаться и даже затопить соседей.
В первую очередь стоит купить:
Также нужно позаботиться о термосе и одноразовой посуде на случай отключения воды.
Чтобы поддерживать низкую температуру в морозильнике без электроэнергии, положи туда наполненные водой формы для льда. Так морозильная камера будет сохранять холод еще в течение 48 часов после исчезновения света.
Готовить можно на портативной газовой плитке или с помощью газовой горелки. Но стоит запастись еще и несколькими газовыми баллонами для этих устройств.
Для того чтобы не замерзнуть в доме без отопления, позаботься про несколькослойную одежду:
В случае блэкаута всем жильцам лучше жить вместе в одной комнате, ведь так легче прогреть помещение и сохранить тепло. Самым теплым местом будет коридор.
Для дополнительного утепления закрой все щели в окнах, а на стекло наклей теплосберегающую пленку. Также плотно закрой занавески. Это будет служить барьером между домом и улицей и сохранит тепло.
Может показаться, что эти советы не смогут радикально повлиять на температуру в доме. Но если хорошо закрыть все двери и окна, даже обычная свеча прогреет комнату на 2–5 °C.
Чтобы не остаться в темноте, необходимо заранее купить разные виды фонариков в зависимости от их назначения:
Конечно, о классических свечах тоже не стоит забывать. Ведь они дают не только свет, но и тепло.
Для подзарядки телефонов и других гаджетов хорошо подойдут павербанки. Однако обрати внимание, что они должны иметь несколько разъемов — для одновременной зарядки нескольких устройств.
На улице павербанк нужно носить во внутренних карманах, ведь на холоде он быстро разряжается.
На улице павербанк нужно носить во внутренних карманах, ведь на холоде он быстро разряжается.
Также стоит приобрести переноски с разъемами USB, несколько зарядных блоков, кабели Micro USB и USB Type-C. При этом кабели должны быть длинными и короткими. Позаботься также о запасных проводах.
Благодаря радио ты сможешь всегда получать актуальную информацию о ситуации в стране и области, а также о начале и отбое воздушной тревоги.
Держать связь с соседями можно в мессенджерах, работающих через Bluetooth. А для того чтобы позвонить кому-то в случае исчезновения сети твоего мобильного оператора, можно бесплатно присоединиться к национальному роумингу.
Ранее мы подробно писали, как подключить национальный роуминг в Украине.
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