Подбай про все від води до зв’язку: як підготуватись до можливого блекауту

Росіяни свідомо тероризують мирних українців, руйнуючи критичну інфраструктуру нашої держави. Скільки ще масованих атак очікувати від загарбників — невідомо.

Але в будь-якому разі варто розглядати різні ситуації та подбати про свій комфорт заздалегідь.

Центр стратегічних комунікацій та медіа Ґрунт поділились порадами, як підготувати себе та свою домівку до можливого блекауту.

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Вода

Обов’язково необхідно зробити запас води на два – три дні з розрахунку 3 л питної на одну людину на добу та 10 л технічної — для гігієни та приготування їжі.

Якщо централізованого водопостачання вже немає, то воду можна набрати з бюветів, колодязів чи шахтних криниць.

У такому разі її необхідно продезінфікувати за допомогою активованого вугля (чотири – п’ять таблеток на 1 л) чи туристичних таблеток та фільтрів.

Ще одним варіантом є фільтри LifeStraw або Sawyer. Вони можуть очистити воду навіть з калюж та болота.

Пляшки варто зберігати всередині приміщення, а не на балконі. Адже через мороз вони можуть потріскатись і навіть затопити сусідів.

Продукти

Першочергово варто купити:

крупи: гречану, перлову, вівсяну каші — їх можна приготувати з холодною водою, кефіром чи молоком;

макарони;

консерви;

сублімати;

кубики бульйону.

Також потрібно подбати про термос та одноразовий посуд на випадок відключення води.

Щоб підтримувати низьку температуру в морозилці без електроенергії, поклади туди наповнені водою форми для льоду. Так морозильна камера зберігатиме холод протягом ще 48 годин після зникнення світла.

Готувати можна на портативній газовій плитці або за допомогою газового пальника. Але варто запастись ще й кількома газовими балонами для цих пристроїв.

Одяг

Для того, щоб не змерзнути в будинку без опалення, подбай про кількашаровий одяг:

натільна білизна для відведення вологи; білизна для утеплення; флісова куртка; противітряна куртка; куртка-Softshell; куртка з мембранною тканиною для утеплення; утеплювач для екстремально низької температури; тепла шапка; баф; рукавиці.

Квартира

У випадку блекауту всім мешканцям квартири краще жити разом в одній кімнаті, адже так легше прогріти приміщення та зберегти тепло. Найтеплішим місцем буде коридор.

Для додаткового утеплення закрий усі щілини у вікнах, а на скло наклей теплоощадну плівку. Також щільно закрий фіранки. Це слугуватиме за бар’єр між будинком та вулицею і збереже тепло.

Може здаватись, що ці поради не зможуть радикально вплинути на температуру в оселі. Але якщо добре зачинити всі двері та вікна, то навіть звичайна свічка прогріє кімнату на 2–5 °C.

Світло та підзарядження

Щоб не залишитись у темряві, необхідно завчасно купити різні види ліхтариків залежно від їхнього призначення:

кишеньковий (в алюмінієвому корпусі із захистом від вологи) — для домашніх потреб;

наключний — для освітлення вулиці;

налобний — для одночасної роботи руками;

кемпінговий — для освітлення кімнати.

Звісно, про класичні свічки також не варто забувати. Адже вони дають не лише світло, а й тепло.

Для підзарядження телефонів та інших гаджетів добре підійдуть повербанки. Однак зверни увагу, що в них має бути кілька роз’ємів — для одночасного заряджання кількох пристроїв.

На вулиці повербанк потрібно носити у внутрішніх кишенях, адже на холоді він швидко розряджається.

Також варто придбати переноски з роз’ємами USB, кілька блоків для заряджання, кабелі Micro USB та USB Type-C. При цьому кабелі мають бути короткі та довгі. Подбай також про запасні дроти.

Зв’язок

Завдяки радіо ти зможеш завжди отримувати актуальну інформацію про ситуацію в країні та області, а також про початок та відбій повітряної тривоги.

Тримати зв’язок із сусідами можна в месенджерах, які працюють через Bluetooth. А для того, щоб подзвонити комусь у разі зникнення мережі твого мобільного оператора, можна безкоштовно доєднатись до національного роумінгу.

Раніше ми детально писали, як підключити національний роумінг в Україні.

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