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Туристична плитка у квартирі: як правильно користуватися, щоб уникнути небезпеки

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Листопада 2022, 15:00
Як правильно користуватися туристичною газовою плиткою у квартирі
Фото: Pexels

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