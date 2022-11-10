Туристична плитка у квартирі: як правильно користуватися, щоб уникнути небезпеки

Кожен готується до зими. Дехто купує обігрівачі, свічки та навіть газові балони. Але багато людей не вміють правильно користуватися газовими балонами або нехтують правилами безпеки.

Від початку місяця в столиці зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів. На щастя, загиблих і травмованих немає. Київська міська військова адміністрація просить містян бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням.

Як правильно користуватися туристичними газовими балонами

Найголовніші правила користування туристичними балонами:

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дотримуйся інструкції виробника;

завжди перевіряй цілісність балончика;

не допускай потрапляння на балони сонячних променів;

користуйся газовим пальником тільки у приміщенні з вентиляцією.

Вибирай балони ізобутану

У складі туристичних пальників містяться різні гази. Найчастіше використовують пропан, бутан і ізобутан. Ізобутан добре горить навіть за низьких температур. Тому для зими може стати найкращим варіантом.

Провітрюй приміщення

Коли ми використовуємо туристичну плиту, виділяється небезпечний чадний газ. Саме тому треба завжди провітрювати приміщення. Але плиту не варто ставити на протязі, інакше знизиться ефективність її роботи.

Не кип’яти воду

Щоб довести воду до кипіння (100°C), треба витрати багато газу. Каші та деякі напівфабрикати можна варити за температури 80 °C.

Але якщо ти не впевнений(-а) у якості води, все ж краще її прокип’ятити, щоб знезаразити.

Також ти можеш готувати на маленькому полум’ї. Вогонь не має виходити за краї посуду. Так він підігріватиме дно і посуд нагріється швидше, газ не витрачатиметься даремно.

Слідкуй за газом в балоні

Коли в балоні залишається мало газу, то він нагріває посуд дуже слабо. Інколи не можна взагалі запалити полум’я. Слідкуй за цим моментом: треба вчасно замінити газовий балон, щоб уникнути небезпечної ситуації.

Через відключення світла у темну пору року підвищився рівень небезпеки на дорогах. Раніше ми розповідали поради пішоходам та водіям, як уникнути аварії.

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