Безпека на дорозі — понад усе: поради пішоходам та водіям, як уникнути ДТП під час війни

РФ нахабно заявляє про свою готовність до переговорів з Україною, масово обстрілюючи українську енергосистему та провокуючи аварійні відключення електроенергії по всій державі.
Через це українцям доводиться жорстко економити цей важливий ресурс та навіть відмовлятись від вуличного та дорожнього освітлення.
Однак дбати про свою безпеку потрібно за будь-яких умов. Міністерство охорони здоров’я України дало поради пішоходам та водіям, як уникнути аварій на дорогах.
МОЗ дає рекомендації, які допоможуть пішоходам бути помітними на дорозі навіть попри відсутність освітлення:
Дотримання універсальних правил поведінки допоможе зберегти життя всім учасникам дорожнього руху:
В Україні заговорили про обов’язковий сигнальний одяг, який зробить пішоходів більш помітними. Читай, що відомо про законопроект про світловідбивний одяг.
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