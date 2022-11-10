Безпека на дорозі — понад усе: поради пішоходам та водіям, як уникнути ДТП під час війни

РФ нахабно заявляє про свою готовність до переговорів з Україною, масово обстрілюючи українську енергосистему та провокуючи аварійні відключення електроенергії по всій державі.

Через це українцям доводиться жорстко економити цей важливий ресурс та навіть відмовлятись від вуличного та дорожнього освітлення.

Однак дбати про свою безпеку потрібно за будь-яких умов. Міністерство охорони здоров’я України дало поради пішоходам та водіям, як уникнути аварій на дорогах.

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Як пішоходу убезпечити себе на дорозі

МОЗ дає рекомендації, які допоможуть пішоходам бути помітними на дорозі навіть попри відсутність освітлення:

одягай світлий та яскравий одяг;

використовуй світловідбивні елементи — флікери. Вішай їх на сумки, одяг, рюкзаки (бажано на висоті стегна);

підсвічуй дорогу ліхтариком, переходь проїжджу частину лише в установлених місцях та лише після того, як переконаєшся, що водій тебе помітив;

не використовуй навушники на вулиці та не відволікайся на телефон;

за можливості користуйся хідниками;

будь дуже уважним(-ою) на дорозі;

супроводжуй дітей, слідкуй, щоб вони не вибігали на дорогу, та навчай їх ПДР.

Поради водіям

Дотримання універсальних правил поведінки допоможе зберегти життя всім учасникам дорожнього руху:

дотримуйся ПДР, безпечної швидкості та дистанції; зберігай пильність у темряві, особливо проїжджаючи повз аптеки, школи, супермаркети, транспортні засоби, що зупинились; надавай пішоходам перевагу в русі; завжди переконуйся в безпечності маневрів (поворотів, розворотів, випереджень, обгонів); тримай чистими скло, фари та дзеркала авто; перш ніж відчиняти двері авто, дивись назад; використовуй паски безпеки; ніколи не сідай за кермо в стані алкогольного сп’яніння.

В Україні заговорили про обов’язковий сигнальний одяг, який зробить пішоходів більш помітними. Читай, що відомо про законопроект про світловідбивний одяг.

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