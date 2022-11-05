Колір одягу може врятувати життя! Що носити в темряві, щоб водій побачив тебе здалеку

Ворог не припиняє завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього доводиться заощаджувати електроенергію.

Вдома ми вимикаємо за собою світло, користуємося сходами замість ліфтів та вмикаємо електроприлади лише за крайньої потреби.

А на вулицях заощаджують кіловати, вимикаючи освітлення. Через це треба вдвічі більше пильнувати як водіям, так і пішоходам. Це розуміють усі, однак уже зараз можна спостерігати сумну статистику.

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За даними Патрульної поліції Києва, унаслідок зменшення освітлення на вулицях та масового відключення світлофорів кількість пішоходів, що загинули внаслідок ДТП, зросла на 25%.

Саме тому влада розробила спеціальний закон, а у МОЗ розповіли, як колір одягу може врятувати тобі життя. Що носити, щоб водій побачив тебе здалеку, читай далі.

Чорний, білий чи світловідбивний: який колір врятує життя

Саме ти відповідаєш за своє життя та здоров’я, тож в умовах підвищеної небезпеки на дорозі треба вдягатися так, щоб водій краще тебе бачив.

Доведено, що відстань, з якої водій помічає пішохода:

у чорному одязі — 20 м;

у червоному — 24 м;

у жовтому — 37 м;

у світлому одязі — 50 м;

а в одязі зі світловідбивальними елементами — 130 м.

Тому одягай світлий та яскравий одяг і використовуй світловідбивні елементи — флікери, які збільшують видимість пішохода в кілька разів.

Ти можеш вішати такі світловідбивні елементи на сумки, рюкзаки та одяг. Бажано розміщувати їх на висоті стегна.

Такі мінімальні корективи в одязі допоможуть водієві вчасно тебе побачити та загальмувати.

Нагадаємо, що на сухому асфальті гальмівний шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 60 км/год, перевищує 20 м.

Також у МОЗ дали загальні рекомендації, які можуть врятувати життя:

будь дуже уважним(-ою) на дорозі, завжди переконуйся в безпеці своїх дій;

переходь проїжджу частину у встановлених місцях та підсвічуй дорогу ліхтариком;

перш ніж іти, переконайся, що водій тебе побачив;

відмовся від використання навушників на вулиці та не відволікайся на телефон;

навчи дітей правил поведінки на дорозі.

Ти можеш подбати навіть про безпеку домашнього улюбленця в темний час доби. Читай, як правильно вдягатись на вулицю без освітлення.

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