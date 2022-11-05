Твоя безпека

Колір одягу може врятувати життя! Що носити в темряві, щоб водій побачив тебе здалеку

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Листопада 2022, 16:00
одяг
Фото: Unsplash

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