Щоб не загубитися в темряві: як правильно вдягатись на вулицю без освітлення

Росія завдає обстрілів критичної інфраструктури України. Тому з метою економії електроенергії в містах можуть вимикати освітлення навіть на вулиці. Як одягатись на вулицю без освітлення, щоб не загубитись — дивись у матеріалі.
Якщо надворі темно, а виходити все ж потрібно, Spravdi поділились порадами, якому одягу краще віддати перевагу, щоб його було видно в темряві.
Якщо в самому одязі таких частинок немає, ти можеш придбати спеціальні стрічки та скотч, який можна причепити на одяг. Та як це зробити, щоб бути помітним(-ою) для водіїв?
Раніше ми розповідали, що робити, якщо зникли електрика, вода та газ.
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