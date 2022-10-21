Щоб не загубитися в темряві: як правильно вдягатись на вулицю без освітлення

Росія завдає обстрілів критичної інфраструктури України. Тому з метою економії електроенергії в містах можуть вимикати освітлення навіть на вулиці. Як одягатись на вулицю без освітлення, щоб не загубитись — дивись у матеріалі.

Як одягатись на вулицю без освітлення

Якщо надворі темно, а виходити все ж потрібно, Spravdi поділились порадами, якому одягу краще віддати перевагу, щоб його було видно в темряві.

Речі світлого кольору. Так тебе зможуть помітити водії на дорозі. Найкраще, коли верхній одяг світлих відтінків. Жовтий колір найбільш помітний для світловідбивачів. Світловідбивальні стрічки. Придбай таку і наклей на одяг чи аксесуари. Особливо підходить тим, у кого темний одяг. Аксесуари для домашніх улюбленців. Якщо йдеш на прогулянку з собакою чи котом, надягни улюбленцю нашийник, який світиться у темряві, або одяг зі світловідбивальними частинками. Тварин ще складніше помітити в темряві.

Як носити світловідбивальні елементи

Якщо в самому одязі таких частинок немає, ти можеш придбати спеціальні стрічки та скотч, який можна причепити на одяг. Та як це зробити, щоб бути помітним(-ою) для водіїв?

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Світловідбивальні елементи мають бути на рівні очей. Найкраще приклеїти їх на куртку чи рюкзак. У темряві добре видно світлові елементи, що більші за 15 кв. см. Світловідбивальні елементи можна пов’язати на рухливі частини тіла — руки, ноги, передпліччя, гомілки. Дітям краще зробити наклейки на одязі, шапці та взутті.

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