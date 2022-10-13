Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ

Росія умисно завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури, щоб залишити цивільне населення країни без тепла, світла, води та зв’язку. Масові обстріли протягом 10 та 11 жовтня мали спричинити паніку серед населення та демотивацію тилу, насправді ж — розізлили українців украй.
Щоб мати змогу та сили помститися сповна, нам з тобою варто знати кілька варіантів, як вижити без світла, газу та води й про що варто подбати уже зараз.
Про те, що робити, якщо зникають важливі комунікації, розповіли у Мінреінтеграції.
Передусім необхідно перекрити усі крани подачі води до оселі. Це допоможе уникнути проривів води після її подачі чи потрапляння до труб повітря.
Також варто запастись питною водою: із бюветів, колодязів, пунктів розливу питної води, джерел, а також купленою питною водою.
Для приготування їжі чи напоїв найкраще вживати саме питну магазинну воду у пляшках, а не воду з відкритих джерел — так ти уникнеш бактеріальних захворювань та кишкових розладів.
Для приготування їжі чи напоїв найкраще вживати саме питну магазинну воду у пляшках, а не воду з відкритих джерел — так ти уникнеш бактеріальних захворювань та кишкових розладів.
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До такої ситуації краще підготуватися завчасно: придбай ліхтарики на батарейках чи сонячній панелі, адаптер для зарядження телефону в авто, свічки та сірники.
Також краще завжди мати напоготові заряджений повербанк, акумулятори та інші батареї.
Коли електропостачання вимкнули або воно працює з перебоями:
Також пам’ятай про безпеку під час використання свічок та сухого спирту чи інших розпалювальних речовин.
Щоб відсутність газу не застала тебе зненацька, склади список необхідних речей та закупи їх уже зараз.
Про всяк випадок розроби план, як ти та твої близькі будете діяти, якщо газопостачання не відновиться за кілька днів. Найкращим варіантом буде переселитися до заміського будинку, який знайдеться чим опалити: дровами чи вугіллям.
Коли зникло газопостачання, необхідно одразу перекрити газовий вентиль у будинку. Обігріти себе можна з допомогою теплого одягу та розпалювання вогнищ надворі — але у жодному разі не роби цього у квартирі чи будинку!
Що ще потрібно придбати для цьогорічної зимівлі, можеш дізнатися з нашого екстремального списку необхідних речей.
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