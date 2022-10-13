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Бути готовими до всього: що робити, якщо зникли електрика, вода та газ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Жовтня 2022, 07:00
Що робити якщо зникло світло
Фото: Pexels

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