Масові вибухи в Україні: останні новини з усіх міст (ОНЛАЙН)

Ранок 10 жовтня розпочався для України масованими ударами по наших містах. Кілька потужних вибухів пролунало у Києві, Дніпрі, Львові, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Житомирі, Кривому Розі, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківщині, Рівненщині та Сумах.

Вікна вестимуть онлайн-трансляцію усіх подій, пов’язаних з обстрілом України російськими військами 10 жовтня.

14:40: – Лідери країн Великої сімки проведуть термінову нараду з президентом Володимиром Зеленським через масований обстріл України.

За словами прес-секретаря канцлера Німеччини Штеффена Хебештрайта, нарада відбудеться сьогодні в онлайн-форматі у другій половині дня.

14:30: – Очільник Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки по Києву сьогодні загинули 5 людей, ще 51 – постраждала.

13:45: – Унаслідок ранкових обстрілів Дніпропетровщини загинули щонайменше чотири людини, ще 19 дістали поранень. Росіяни скерували на область більш ніж 10 ракет, повідомив керівник тамтешньої ОВА Валентин Резніченко.

12:50: – Рух поїздів на всіх лініях столичного метрополітену відновлено, – повідомляє Віталій Кличко. Також відновив роботу пересадковий вузол Театральна-Золоті ворота.

12:37: – Жозеп Боррель анонсував нову військову підтримку від ЄС: “Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів Києва та інших міст України. Таким діям не місце у 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше.

Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається.”

12:32: – У Києві 5 загиблих, 47 постраждалих, 5 врятованих, 27 евакуювали. Найбільше завдано ударів по Правому берегу, — повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.

12:25: Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що російські військові зранку 10 жовтня вдарили по Україні високоточними ракетами Х101, Х555, які запускають зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону, а також застосовують ракети Калібр з Чорного Моря, Іскандер, С-300 та Торнадо.

12:07: У Міноборони Молдови заявили, що три російські ракети порушили повітряний простір їх країни. Цілі створювали небезпеку для інфраструктури Республіки Молдова і, зокрема, для цивільних літаків, які літали над повітряним простором країни, — зазначили у відомстві.

11:59: Посольство США в Києві закликало своїх громадян залишити Україну, коли це буде безпечно, через удари армії РФ, які становлять пряму загрозу цивільному населенню та цивільній інфраструктурі.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX