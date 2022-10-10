Вони безнадійні! Зеленський записав термінове звернення через масовані вибухи у містах України

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку росіян по Україні вранці 10 жовтня.

Реакція глави держави з’явилася у його соцмережах.

Зеленський зазначив, що внаслідок ударів є загиблі та багато поранених.

Повітряна тривога зараз триває по всій території України, крім Криму. Просимо бути в безпеці та у жодному разі не залишати укриття.

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— Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські Shahed. У них дві мішені.

Енергооб’єкти по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави.

Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень — це люди. Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди, — йдеться у повідомленні.

Зеленський закликав усіх українців сьогодні залишатися в укриттях.

Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових усе буде нормально.

Завжди дотримуйтесь правил безпеки, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що чи не найбільше від ракетного удару сьогодні постраждала столиця. Вибухи у Києві лунали від самого ранку. Читай, що відомо про прильоти у столиці станом на цю мить.

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