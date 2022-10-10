Они безнадежны! Зеленский записал срочное обращение из-за массированных взрывов в городах Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку россиян по Украине утром 10 октября.
Реакция главы государства появилась в его соцсетях.
Зеленский отметил, что в результате ударов погибли люди, многие ранены.
Воздушная тревога сейчас продолжается, не покидайте укрытия.
Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Shahed.
Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Shahed.
— У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киев и Хмельницкий, Львов и Днепр, Винница, Франковск, Запорожье, Сумская область, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, юг страны.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.
Вторая мишень — это люди, — говорится в сообщении.
Президент призвал граждан нашей страны беречь себя и оставаться в укрытиях.
Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных все будет нормально.
Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных все будет нормально.
Всегда соблюдайте правила безопасности, – добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что очень сильно от ракетного удара сегодня пострадала столица. Взрывы в Киеве звучали с самого утра. Читай, что известно о прилетах в столице по состоянию на данный момент.
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