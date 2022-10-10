Украина

Они безнадежны! Зеленский записал срочное обращение из-за массированных взрывов в городах Украины

Анна Голишевская, редактор сайта 10 октября 2022, 12:30
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