Они безнадежны! Зеленский записал срочное обращение из-за массированных взрывов в городах Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку россиян по Украине утром 10 октября.

Реакция главы государства появилась в его соцсетях.

Зеленский отметил, что в результате ударов погибли люди, многие ранены.

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Воздушная тревога сейчас продолжается, не покидайте укрытия.

Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Shahed.

— У них две мишени. Энергообъекты по всей стране. Киев и Хмельницкий, Львов и Днепр, Винница, Франковск, Запорожье, Сумская область, Харьковская, Житомирская, Кировоградская, юг страны.

Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны.

Вторая мишень — это люди, — говорится в сообщении.

Президент призвал граждан нашей страны беречь себя и оставаться в укрытиях.

Сегодня будьте, пожалуйста, в укрытиях. Благодаря помощи наших военных все будет нормально.

Всегда соблюдайте правила безопасности, – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что очень сильно от ракетного удара сегодня пострадала столица. Взрывы в Киеве звучали с самого утра. Читай, что известно о прилетах в столице по состоянию на данный момент.

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