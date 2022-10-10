Мощные взрывы в Киеве сегодня, есть жертвы — что известно

Утром понедельника, 10 октября, прогремели четыре взрыва в Киеве. Произошло все около 08:25 утра. Местные власти уже подтвердили прилеты в столице.

Взрывы в Киеве сегодня

Жители столицы сообщили о четырех громких взрывах утром 10 октября. По словам очевидцев, прилеты зафиксированы в самом центре столицы. Сгорели несколько автомобилей, которые оказались на месте трагедии.

В КГГА сообщили, что сегодня взрывы раздавались в Шевченковском районе столицы. На место события сразу отправились спасатели.

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К сожалению, уже известно о погибших и травмированных в результате прилетов в Киеве в разных местах. Их количество уточняется, сообщила спикер столичного ГСЧС Светлана Водолага Суспільному.

Обновлено: Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что ракеты поразили объекты в центре города (Шевченковский район) и в Соломенском районе.

Он призвал киевлян и гостей столицы сегодня не выезжать в город без необходимости. А жителей пригородов — не планировать поездку в Киев.

Столичная полиция подтвердила гибель пяти человек в Киеве, еще 12 пострадали.

Взрывы в Киеве сейчас: первые фото











Фото: Андрій Ковальський Фото: Нацполіція

Взрывы в Киеве: видео с места событий

Удар по Парку Шевченко: видео с места прилета в Киеве

Тем временем в Укрзалізниці сообщили, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются по графику, вокзал открыт для пассажиров с билетами.

Также работают подземные укрытия, ждать свой рейс можно в укрытиях.

Как работает метро в Киеве сегодня

По состоянию на утро понедельника движение поездов по всем веткам метрополитена приостановлено, но все подземные станции работают как укрытия.

Береги себя, не игнорируй сигналы воздушной тревоги!

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