Почему Россия проиграет? Военные эксперты объясняют, как ведут боевые действия ВСУ

Несмотря на то, что наша армия меньше российской по численности, она показывает гораздо большие успехи. В последние месяцы мы наблюдаем за тем, как ВСУ освобождают украинские населенные пункты.

Военные эксперты рассказали Василию Сафьянюку для Фактов ICTV о том, как украинские военные ведут борьбу и почему Россия проигрывает.

В первую очередь, они уверяют, что Украина ведет современную войну, разрабатывает новые планы и стратегии в соответствии с ситуацией и вооружением. Россия же использует старые методички, которые в нашем столетии уже не актуальны. Однако они продолжают воевать, как привыкли.

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Также не менее важным фактором являются наши мотивированные и подготовленные военные и, конечно, мудрое руководство. В России же сейчас бросают на передовую мобилизованных солдат практически без подготовки.

Наше руководство сосредотачивается на построении стратегии, которая принесет успех. Руководство РФ отправляет бойцов удерживать всю линию фронта. То есть, только для численного преимущества, не думая о безопасности или сохранении жизни личного состава.

О контрнаступлении в Харьковской области

— Сегодня ВСУ применяют такие методы ведения войны, которые РФ не может даже в полном объеме постичь. Например, разбиение или повреждение системы логистики и запасов. Путем их уничтожения мы достигаем понижения боевых потенциалов передовых частей. А потом — внезапный прорыв обороны и быстрое продвижение вглубь обороны противника, — рассказывает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украина применяет исторические методы ведения войны. Жданов подчеркивает, что подобные методы разработал наш земляк Нестор Махно.

Также одним из стратегических успехов нашего военного руководства он называет контрнаступление в Харьковской области. Наше руководство заставило поверить россиян в то, что нам было нужно. Они поверили, что наступление будет на Юге и сосредоточили свои силы там.

Это была информационно-психологическая спецоперация, в которой были привлечены все, включая высшее политическое руководство государства, — говорит эксперт.

Он считает, что главным фактором была дозировка информации от Генштаба. Там знали, что СМИ ее подхватят. Все должно было быть убедительно.

О планировании и принципе войны

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь также считает, что планирование является залогом успеха каждой операции.

Россияне используют просто невероятное количество боеприпасов, ведя войну XX, а возможно, и XIX века, а не XXI века.

— Наша армия ведет асимметричную войну, потому что нельзя Украине вести симметричную войну с РФ, — говорит Самусь.

По его словам, украинская армия использует модель разведывательно-ударного комплекса, это можно называть сетево-центрическая война. Самусь говорит: такой принцип известен еще с 50-х годов XX века. Суть — все ВС должны быть единым комплексом, в котором действует мощная и качественная разведка на всех уровнях.

Очень немаловажную роль играет разведка и современное оборудование и вооружение. Разведка дает точные координаты целей противника в реальном времени. Эти координаты в режиме реального времени передаются в центры принятия решений — на командные пункты в автоматизированных системах управления.

Конечно, информация идет только по современным системам связи. Ведь без связи, без системы управления, даже при замечательной разведке, разведывательно-ударный комплекс не работает, — говорит эксперт.

Когда все работает органично и в режиме настоящего времени, получается армия XXI века. Также украинцам помогает высокоточное оружие, которое нам предоставляют партнеры, например, HIMARS. Их появление существенно изменило ситуацию на фронте. РСЗО начали применять для уничтожения командных пунктов, складов с боеприпасами, линий снабжения, логистики и связи.

Мотивация военных

Военный эксперт Сергей Грабский главными факторами успеха называет мотивированность военных и современное вооружение.

— Сейчас уже можно говорить, что ценой невероятных потерь, невероятного мужества наших бойцов в мае-июне нам удалось выиграть определенное время, чтобы провести полномасштабную подготовку наших боевых подразделений. Речь идет о территориальной обороне и добровольцах, которые сдерживали фронт в самой горячей фазе войны, — объясняет он.

Он отмечает, что наша армия ведет маневренную оборону и делает глубокоэшелонированную сеть боевых позиций. У россиян больше войск, но они разбросаны вдоль всей линии фронта. Частичная мобилизация в России направлена на то, чтобы восстанавливать эти потери. Но это вряд ли поможет. Ведь для обучения мобилизованных нужно хотя бы полгода, а Россия не может себе это позволить.

Наши войска не могут вести одновременно полномасштабное наступление на всем фронте, но они могут создать такие предпосылки, при которых противник уже неспособен будет проводить серьезные операции.

По его словам, в ближайшее время определенного успеха ВСУ могут добиться в Луганской и Херсонской областях. Они взяли под огневой контроль дорогу Сватово-Кременная. Что означает — украинские военные оперируют на территории Луганской области. Если эта дорога будет под физическим контролем, оборона Северодонецка будет сильно ограничена.

Взрыв на Крымском мосту сильно вдохновил украинцев, поднял боевой дух и укрепил веру в ВСУ. Раньше мы рассказывали, как взрыв на Крымском мосту повлияет на планы Кремля.

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