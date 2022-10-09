Украина

Почему Россия проиграет? Военные эксперты объясняют, как ведут боевые действия ВСУ

Богдана Макалюк, редактор сайта 09 октября 2022, 14:00
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