Подготовка, разведка, блестящий результат — контрнаступление в Харьковской области глазами украинских военных

Блестящее контрнаступление наших Вооруженных Сил на Харьковском направлении, безусловно, войдет в пособия по военному делу. И после победы мы будем изучать события этой войны — с первых уст узнавая все нюансы наступления и победы.

С бойцами одной из киевских бригад терробороны пообщались журналисты Украинской Правды. Несколько дней назад именно эти бойцы прогоняли оккупанта из пограничного Волчанска.

Сейчас все жители освобожденного Волчанска обнимают бойцов Сил терробороны и говорят: теперь могут дышать спокойно.

Сейчас также смотрят

Все они знают: активные деблокадные действия начались утром 7 сентября. Но что предшествовало блестящему контрнаступлению ВСУ? Рассказываем далее.

Не спали несколько суток

Всем этим счастливым событиям предшествовала длительная подготовка. Подразделения наших сил долго маневрировали, накапливали оружие и проводили разведку.

Медик киевского тербата с позывным Грузин рассказывает: две ночи перед началом контрнаступления ребята не спали, проводили ночь в холодном лесу под полиэтиленовыми пакетами.

Утром 7 сентября разведчики подразделения первыми вошли в Николаевку, получив приказ начать операцию. Россияне не ожидали нападения с тыла, сразу не сориентировались, что к чему. Но, несмотря на шок, использовали против украинцев все, что имели.

— Это был ужас, — вспоминает Грузин, — против нас шли минометы, танк, гранаты.

Но украинские защитники были, как под покровом Бога: ни одного погибшего, только трое раненых. В отличие от россиян: те вывезли более 20 черных мешков из села — среди них были и офицеры. Раненых было еще больше.

Тогда же россияне открыли массированный огонь.

Теробороновцам на помощь пришли две механизированные бригады ВСУ, через несколько часов враг под Николаевкой был разбит — и военные двинулись дальше, в Шевченково. За шесть дней наши бойцы прошли 45 километров и дошли до Волчанска.

Одновременно с киевлянами в бой пошел чугуевский батальон Сил территориальной обороны ВСУ. Харьковчане взяли Василенково и в течение нескольких дней гнали россиян, как стадо овец, вплоть до государственной границы с РФ.

Командир харьковской терробороны Доминик рассказывает, что и там россияне не ожидали наступления: бросали и технику, и оружие.

Радовались контрнаступлению не только гражданские под оккупацией, но и сами украинские военные: четыре месяца оборонительных боев их утомили сильнее, чем тяжелые наступательные действия.

По словам Доминика, операция была проведена просто блестяще: не только боевые действия, но и идеально спланированная разведгруппа. Бойцы продвигались зигзагами, в зависимости от полученной информации о передвижении врага.

Враг поражен взаимодействием подразделений, участвовавших в наступательной операции. Участвовали и Силы терробороны, и механизированные части, и ССО, и интернациональный легион, и артиллерия.

Еще один боец ​​— с позывным Ленин — про контрнаступление говорит: русские бежали так, что их просто невозможно было догнать.

А что видели гражданские?

Жительница одного из деоккупированных поселков Наталья рассказывает: она даже успела поспорить с односельчанином, что новый год встретят “без этих”.

Все украинцы на освобожденных территориях встречали наших военным сине-желтыми флагами. Жительница Волчанска Галина обнимает всех военных на своем пути и говорит: такое желание есть у каждого из освобожденных людей.

Теперь они ждут проведения в поселок украинского телевидения: во время оккупации смотрели тайком украинские новости, чтобы не узнали коллаборанты и оккупанты.

За поддержку Украины или хотя бы разговоры об Украине местных бросали в пыточные, которые оборудовали россияне на Агрегатном заводе в Волчанске. Через них прошла не одна сотня людей, и все они подвергались пыткам.

Особенно доставалось тем, у кого были родственные связи с украинскими военными. И такая ситуация в каждом деоккупированном населенном пункте: украинские защитники обнаруживают места массовых захоронений, пыточные. А истории, которые рассказывают местные жители, шокируют: одну из них рассказал мужчина, который хоронил людей в недавно освобожденном Изюме.

Подписывайся на наш Telegram и следи за новостями!