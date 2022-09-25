Рассказы

Подготовка, разведка, блестящий результат — контрнаступление в Харьковской области глазами украинских военных

Виктория Мельник, редактор сайта 25 сентября 2022, 11:00
Освобождение Волчанска
Фото: Facebook

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