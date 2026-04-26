День памяти Чернобыльской трагедии: хронология роковых событий, навсегда изменивших Украину

“Что у вас там горит?” — слова, знакомые с детства каждому украинцу. Именно этот вопрос задала диспетчер работникам Чернобыльской АЭС о пожаре, который внезапно возник между третьим и четвертым энергоблоком 26 апреля 1986 в 01:23.

Уже 39-я по счету годовщина Чернобыльской катастрофы будет отмечаться в 2025 году. Станция некоторое время находилась под оккупацией, что снова поставило под угрозу атомную безопасность Европы. Но что произошло 26 апреля 1986? Собрали подробную хронологию.

Чернобыльская катастрофа: события, факты и цифры

За сутки до взрыва, 25 апреля 1986 года, была запланирована остановка 4-го энергоблока ЧАЭС для очередного обслуживания. Этой возможностью также решили использовать для проведения некоторых испытаний.

Одним из них стала проверка проектного режима, что предполагает использование инерции турбины генератора для питания реактора даже без внешнего электропитания.

Эксперимент должен был проводиться на мощности 700 МВт, но по приказу заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС Анатолия Дятлова ее снижали и до 30 МВт.

В течение дальнейшей работы на уровне 30-200 МВт и быстрого снижения мощности начало усиливаться отравление активной зоны реактора изотопом ксенона-135. Поэтому пытались снова повысить мощность.

Когда инженеры достигли отметки в 200 МВТ, были включены два дополнительных насоса, которые должны были создать нагрузку. Величина потока воды через активную зону в определенный момент превысила допустимое значение.

Оператором пришлось увеличить мощность из-за поднятия стержней, но оперативный запас реактивности оказался ниже допустимого. Тогда инженеры еще не знали об этом.

В 01:23:04 начался эксперимент. Не поступало никаких сигналов о неисправности или нестабильном состоянии реактора. Из-за понижения оборотов насосов и положительного парового коэффициента реактивности мощность возросла, но система управления удачно этому противодействовала.

В 01:23:40 оператор нажал кнопку аварийной защиты. Однако что мотивировало его на этот поступок точно неизвестно и по сей день. Кто-то считает, что это сделано в ответ на скорый рост мощности. Позже Анатолий Дятлов сказал, что это было предусмотрено ранее инструктажем.

Стержни начали двигаться вниз, погружаясь в активную зону реактора. А через несколько секунд тепловая мощность реактора сильно возросла до очень большой величины, несмотря на то, что должна была упасть.

В 01:23:47, с промежутком в несколько секунд, произошло два взрыва. Реактор был разрушен до основания. Точной последовательности событий, приведших к взрывам, не знает никто.

— Где-то в 5 часов вечера кто-то начал кричать: “Станция горит!”. Мы все высыпали на балкон, было видно пламя и слышно, как взрывается шифер, — вспоминает жительница Припяти Татьяна пожар, который продолжался еще несколько дней после взрыва.

Стояли, смотрели все вместе с детьми, пока один человек не прибежал и не выгнал нас. А потом еще и вход на балкон забил досками, чтобы точно никто уже не вышел.

Официальная версия — произошел неконтролируемый разгон реактора, в результате которого разрушились несколько тепловыделяющих элементов. Это нарушило герметичность технологических каналов, на которых они располагались.

Считается, что в тот момент погиб старший оператор Валерий Ходемчук. На крыше начался пожар. Остатки активной зоны расплавились, а смесь из расплавленного металла, песка, бетона и частиц топлива растекалась под реакторными помещениями.

Авария спровоцировала выброс радиоактивных веществ: изотопов плутония, йода-131, урана, цезия-134, цезия-137, стронция-90. Положение усугубляли неконтролируемые ядерные и химические реакции с выделением тепла.

С разлома в течение многих дней извергались продукты горения радиоактивных элементов, заражавших обширные территории. Остановить этот процесс удалось лишь в конце мая 1986 года ценной жизни тысяч ликвидаторов, получивших большие дозы облучения.

День памяти Чернобыльской трагедии 2026: что нужно знать о последствиях

О 50-километровой зоне отчуждения знают по всему миру. Но что осталось без внимания публики?

Чернобыльская катастрофа спровоцировала всплеск онкологии у детей и взрослых. Большинство ликвидаторов и всех, хоть как-то контактировавших с радиацией, погибли в течение нескольких месяцев или лет. Некоторые живы и сейчас, однако страдают рядом проблем со здоровьем.

Данные о количестве погибших от катастрофы отличаются из-за того, что официальные данные и подсчеты разных организаций неодинаковы.

Сразу после взрыва погиб 31 ликвидатор, а всего в разный период времени погибли около 4000 человек.

Многие женщины были вынуждены сделать аборт из-за риска рождения детей с серьезными мутациями, которые гарантировали скорую смерть ребенка после родов.

В результате аварии на ЧАЭС пострадали 5120 км² сельскохозяйственных угодий и 4920 км² лесов. Было вынужденно эвакуировано более 100 тысяч человек, а город Припять полностью опустел. Для персонала ЧАЭС впоследствии был построен город-спутник Славутич.

Сосновый лес вокруг станции изменил свой цвет, за что получил название Рыжий. Ликвидатор крушения Павел Бречко был одним из тех, кто вырубал там деревья. Потом их зарывали в землю.

— На мою судьбу пришелся Рыжий лес. Это первое мощное облако, которое после взрыва накрыло сосновый лес, — рассказал мужчина.

В близлежащих поселках начали делать немедленную дезинфекцию улиц и построек. Вот как об этом вспоминала жительница одного из селений зоны отчуждения Любовь:

— Приезжает на улицу зеленая машина, выходит оттуда несколько человек в робах и давай из брандспойта поливать всю улицу и частные дома, а напор этой смеси такой был, что сметал все с земли. Даже краска из домов сразу лупилась. И вся эта мерзость стекала по улице.

Сейчас это бескрайние леса, где получают второй шанс на жизнь редких животных. Чернобыльская зона стала для них убежищем, в котором люди не мешают.

А мы ежегодно вспоминаем тех, кто защитил мир непоправимой ценой тех вещей, которые не вернуть — собственных жизней и здоровья.

