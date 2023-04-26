Это была война с невидимым врагом. История ликвидатора ЧАЭС о пережитом, здоровье и исторической операции на легких

Ровно 37 лет, как мир встретился лицом к лицу с величайшей техногенной катастрофой 20 века. В результате Чернобыльской катастрофы 1986 года было загрязнено почти 75% территории Европы. Причиной послужила небрежность руководства ЧАЭС, осложненная политикой компартии тогдашнего Советского Союза.

Сегодня Россия снова терроризирует весь мир ядерной опасностью. Оккупировав Запорожскую АЭС и контролируя работу ее сотрудников, российские военные напоминают нам и мировому сообществу: жизнь людей для Кремля является наименьшей ценностью.

К годовщине Дня памяти Чернобыльской трагедии Наталья Бужинецкая пообщалась с ликвидатором ЧАЭС Александром Чернышковым. Материал подготовлен в сотрудничестве с БФ Запорука.

История ликвидатора ЧАЭС

Во дворе больницы Святого Пантелеймона во Львове установили скульптуру мальчика, который смотрит на операционный блок и верит в чудо. Это монумент 12-летнего Тимофея Чернышкова.

Его отцу, 56-летнему Александру, ликвидатору Чернобыльской АЭС, несколько месяцев назад сделали трансплантацию легких, пострадавших в результате трех лет работы на четвертом энергоблоке АЭС.

Александр работал в комплексной экспедиции имени Курчатова электриком 6 разряда. Его рабочее время длилось всего полтора часа. Однако это считалось далеко не самым коротким рабочим днем.

— На станции есть места, где можно работать всего десять минут, а есть такие, что только полторы секунды. Поскольку я был молод, здоров, часто выполнял самые опасные задачи, так что свою “дозу” получал регулярно, — рассказывает Александр.

— Что вас вообще побудило уехать в Чернобыль?

— Захотелось романтики. Когда впервые попал на четвертый блок, был на седьмом небе — так гордился собой.

— Получили то, что хотели?

— Не жалею ни о чем. Честно. У меня была такая бригада! Каждый горой за другого. Как-то потерялся на четвертом блоке наш мастер, остались все, чтобы искать его.

Хотя понимали, что схватим много излишней дозы радиации.

— Когда вы почувствовали, что здоровье начало подводить?

— Все началось с ног. Однажды промочил их. Через некоторое время они посинели — геморрагический васкулит. Полечился и снова за дело. Часто работал на “нулевой” отметке.

— Термин, как на войне.

— Так и есть. Это была война с природой, радиацией — невидимым врагом. После “нуля” щитовидка была, как два яблока. Но через три дня все сходило и снова вроде бы в форме.

— А когда начались проблемы с легкими?

— Если бы знакомый врач не погнал меня на КТ, ничего бы не заметил. Но друг настаивал. Говорил, что голос у меня изменился. Анализ показал, что легких у меня нет. Ни единого уцелевшего кусочка.

Это — приговор. Я был в отчаянии, потому что отец-одиночка, мне сына “поднимать”, а тут такое.

Мужчина со слезами на глазах признается, что именно у Тимофея возникла мысль о трансплантации. Однако он не верил, что ему может достаться такое счастье.

Александр вспоминает, как возвращались с сыном из рыбалки. Зашел разговор о такой операции за границей за $100 тысяч. Папа сказал тогда Тимофею: “Понимаешь, что это нереально для нас?!” “А помечтать можно?” — услышал от сына в ответ. И это было толчком к действию.

— Честно, не верил, что получится, но начал что-то делать. Ведь нечего было уже терять. Позвонил своему другу-врачу, тот — другому. В конце концов оказался в больнице Святого Пантелеймона на обследовании.

Через месяц мне сообщили, что есть донор. И это было настоящее чудо.

Операция длилась 16 часов. Это была вторая операция в истории Украины по трансплантации легких от посмертного донора. И первая, которую украинские врачи сделали без помощи иностранных коллег.

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Сейчас отец и сын живут в уютной квартире со всеми удобствами в селе Неслухов во Львовской области — в доме, который был кардинально реконструирован на базе старого общежития и стал домом для переселенцев, потерявших свою крышу над головой из-за войны.

Восстановлением занималась команда благотворительного фонда Запорука совместно с итальянскими фондами Soleterre Onlus и Rosa Pristina.

— Это было еще одно чудо, случившееся с нами. Почти одно за другим. До сих пор не могу поверить, что это происходит. Так ведь случилось, что в Киеве некоторое время мы жили в вентиляционном помещении в подземке — подземном паркинге, где я работал, — говорит Александр, не скрывая эмоций.

— Вы уже привыкли к новому дому?

— Да! Очень быстро. Здесь люди — золотые. Хочется обнять всех, кто построил такой дом. Уже со всеми перезнакомились. Рыбалка помогла!

Поймали здесь на озере большого окуня, так не успели домой дойти, все соседи уже были в курсе дела, — улыбается мужчина.

— Уху варили?

— Нет! Рыба ждет своего времени. Мои врачи-спасатели обещали приехать ко мне в гости на шашлыки. Вот тогда и попробуем, — делится герой.

Территория Чернобыльского леса и атомной станции была закрыта для проживания, однако иногда туда можно было поехать со специальной группой на экскурсию.

Но после российских оккупантов Чернобыльская зона стала еще опаснее: ранее мы писали, как выглядела ЧАЭС после нахождения на ней российских военных.

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