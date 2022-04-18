Разграбленные помещения и окопы в Рыжем лесу — как территория ЧАЭС выглядит после оккупации

Разбитые окна, разграбленные помещения, полупустые лаборатории. Все вокруг до сих пор частично заминировано. Так выглядит сейчас узел связи Чернобыльской атомной электростанции. Сюда армия оккупантов зашла в первый день полномасштабного вторжения.

Большую часть коллектива станции и 11 предприятий, работавших в Чернобыльской зоне на тот момент, уже успели эвакуировать. Остались около 130 работников и 159 нацгвардейцев – охрана станции.

Они несколько часов держали оборону против российских танков. После оккупации станции их взяли в плен и держали в противорадиационном укрытии.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Оккупация не только чернобыльской зоны, но и окрестных сел произошла настолько быстро, что местные даже не успели эвакуироваться. Связь заглушили практически сразу же, стреляли чуть ли не круглосуточно, дома разграбили, молодых мужчин забирали в плен.

Более 30 дней: что делать с зоной, с людьми, останутся ли они живы – понимания не было. Какая ситуация с радиологическим фоном – тоже оставалось загадкой. Оккупанты украли единственный сервер с информацией, которая поступала из сенсоров по всей зоне.

Сейчас, после освобождения Чернобыля, главная задача – восстановить эту систему. Оборудование уже пообещали купить благотворители и проверить все датчики, но только после разминирования территорий.

Российские оккупанты рыли окопы в Рыжем лесу, жили там, дышали пылью, готовили еду, жгли костры. Горела там и трава. Продуктами горения “освободители” дышали, чем обеспечили себе долгую мучительную смерть.

Напомним, ранее мы рассказывали о сталкерах, радиации и съемках сюжетов для РосТВ: читай историю спасенного из плена работника ЧАЭС.