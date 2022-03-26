О сталкерах, радиации и съемках сюжетов для росТВ — история спасенного работника ЧАЭС

Вероника Кононенко, практикантка сайта 26 марта 2022, 14:00
повернувся з полону
Фото: Unsplash

Больше новостей
Пресконференція Байдена
Украина и ее народ — на передовой. Прессконференция Байдена после встречи с украинской делегацией
звернення Зеленського 26 березня
Будет ответственность, мы гарантируем! Обращение Зеленского 26 марта
Чернігів - ситуація станом на 26 березня
Город в осаде и фактически отрезан от столицы: ситуация в Чернигове на 26 марта
Макарів - тривають бої
Пылает нефтебаза, а люди остаются без домов: в Макарове продолжаются бои
Смотреть больше

Материалы по теме

Пресконференція Байдена
Украина и ее народ — на передовой. Прессконференция Байдена после встречи с украинской делегацией
звернення Зеленського 26 березня
Будет ответственность, мы гарантируем! Обращение Зеленского 26 марта
Чернігів - ситуація станом на 26 березня
Город в осаде и фактически отрезан от столицы: ситуация в Чернигове на 26 марта
Макарів - тривають бої
Пылает нефтебаза, а люди остаются без домов: в Макарове продолжаются бои

Видео
0:44:30
Пресконференція Байдена

Украина и ее народ — на передовой. Прессконференция Байдена после встречи с украинской делегацией
0:12:12
звернення Зеленського 26 березня
Будет ответственность, мы гарантируем! Обращение Зеленского 26 марта
0:04:01
Чернігів - ситуація станом на 26 березня
Город в осаде и фактически отрезан от столицы: ситуация в Чернигове на 26 марта
0:03:01
Макарів - тривають бої
Пылает нефтебаза, а люди остаются без домов: в Макарове продолжаются бои
0:03:47
Червоний Хрест попросив Росію про відкриття офісу в Ростові-на-Дону
Прямое оправдание кровавой войны Путина? Какая политика Международного Красного Креста
0:00:38
Звільнення Тростянця
Тростянец освобожден! Как бежала русская армия от украинцев
Фосфорні бомби Росія
Применение Россией фосфорных бомб: в чем опасность и как оказать первую помощь
0:00:38
Вибухи у Львові
Взрывы во Львове: город подвергся ракетным обстрелам, есть пострадавшие — что известно
0:01:40
День національної гвардії України - Володимир Зеленський зустрівся із військовими
Образец профессионализма — Национальная гвардия Украины отмечает годовщину: поздравление
0:03:39
Як отримати відстрочку від мобілізації до армії під час війни
Общая мобилизация в Украине: как получить отсрочку
Больше видео
Андрій Шабанов
Читать дальше
Это все далеко не так просто. История одной волонтерской операции с лекарствами для Украины
Олександра Назарова і Максим Нікітін
Читать дальше
Из-под обстрелов – на лед. Как украинские фигуристы из Харькова устроили фурор на Чемпионате Мира во Франции

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь