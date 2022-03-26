О сталкерах, радиации и съемках сюжетов для росТВ — история спасенного работника ЧАЭС

24 марта, в первый день полномасштабного вторжения, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС. Во время этой операции на территории находились более 300 человек из персонала и несколько парней-сталкеров.

Все они оказались заложниками и должны были ждать освобождения почти месяц — 24 дня.

Один из работников, которому удалось вернуться, рассказал о том, что пришлось пережить в заложниках у россиян и как работники выживали в плену.

Как все началось

На ЧАЭС находились работники ночной смены. Заступили вечером 23 марта, а утром 24 марта, когда Россия начала обстреливать территорию Украины, на станции раздалась тревога.

Все сотрудники должны были оставить свои рабочие места, забрать важные документы и спуститься в автобусы для эвакуации. Людей вывезли в безопасное место, которое защищает даже от радиации, однако уже через несколько часов они вернулись к привычному ритму.

Казалось, ничего необычного не происходит: нас накормили обедом и мы вернулись на рабочие места, по радио играла музыка.

После обеда российские оккупанты подвезли тяжелую технику к атомной станции и начали угрожать, что откроют огонь. Командование нацгвардейцев в целях безопасности приказало сложить оружие.

Если бы Россия начала стрелять по объекту, где хранятся ядерные отходы, началась бы масштабная экологическая катастрофа.

Людям угрожали, что всех превратят в мясо.

Украинские военные были под постоянным наблюдением.

Для них в административно-бытовом корпусе организовали казармы, а днем ​​контролировали их из актового зала, рассказывает работник станции.

Для трех сотен человек стены ЧАЭС стали домом и тюрьмой на долгих 24 дня.

Повсюду радиация!

Сначала оккупанты использовали тактику шантажа, потому что знали: люди, работающие на АЭС, никогда не позволят стрелять. Слишком высока опасность. Но они не понимали, на какой именно объект приехали, где безопасно, а где нет.

Персонал этим пользовался и активно пугал захватчиков тем, что повсюду радиация.

Когда мы говорили, что здесь вокруг радиация, они делали большие глаза, шарахались и спрашивали, как защититься. Дозиметров с собой у них не было.

Работник рассказывает, что сначала пытался с ними говорить, потому что не верил, что люди в здравом уме могли приехать воевать в Украину.

Оказалось, что они зомбированы пропагандой и считали, что приехали освобождать и спасать украинцев.

Как работники жили на ЧАЭС

Многие должны были приспосабливаться к новой реальности и ночевать на станции. Спальных мест по-просту не было, поэтому спать приходилось прямо на полу и на телогрейках.

Информацию о событиях в Украине работники могли получать только по радио, ведь мобильной связи и Интернета не было.

Они постоянно находились под наблюдением, поэтому решили переговариваться между собой на украинском.

Питания сотрудников ЧАЭС, как говорит спасенный, лишили. Оккупанты не собирались снабжать заложников продовольствием.

Они питались собственной пищей, поэтому мы должны были выживать на тех запасах, которые были.

Запасов станции должно было хватить на месяц. Порции ежедневно уменьшались.

Единственная проблема была в том, что не хватало людей на кухне. На станции осталась одна повариха, которая должна была прокормить 300 человек.

И в какой-то момент она была так истощена, что пришлось ставить ей капельницу.

Тогда все работники решили, что те, кто не обеспечивает критические функции работы станции, будет помогать на кухне.

Вспомнили о сталкерах в подвале

В этот момент все вспомнили о сталкерах, которые оказались в заложниках вместе с работниками станции.

Ребята приехали из Днепра и Запорожья, и когда начались первые взрывы, оказались около укрытия быстрее автобуса. Там их задержали нацгвардейцы, подозревая, что они диверсанты.

После объяснений стало ясно, что это обычные сталкеры. Но поскольку они являются нарушителями правопорядка, то их закрыли в подвале и забыли до вечера.

Они сидели там без воды и пищи. Поэтому когда их выпустили и накормили, сталкеры с радостью помогали на кухне, были за одно с командой станции.

“Работники” ЧАЭС: шоу переодеваний

Российская оккупация действует по знакомому сценарию. Если люди отказывались сотрудничать с российскими телевизионщиками, они с радостью придумывали повод для съемок сами.

Для этого набирали актеров, обустраивали декорации и писали сценарии.

На ЧАЭС группа засланных пропагандистов решила отснять сюжет о том, как радостно работники принимают из рук оккупантов еду. Работники станции отказались участвовать в постановке, поэтому изобретательные пропагандисты раздобыли на санпропускниках спецодежду Novarka (эта французская компания помогала строить конфайнмент до 2019 года — ред.).

В тот день в столовой наконец-то появился белый хлеб.

Мы сначала подумали, что с этим делать. Отказываться? А потом решили, что раз нас оккупант захватил, пусть он и кормит, пусть у него из-за этого голова болит.

Места хватает не всем

Хотя ЧАЭС огромный объект, места и работникам, и оккупантам не хватало. Все потому, что станция не рассчитана на длительное проживание.

Русские сделали кровати из наших шкафчиков, мылись в умывальниках, стирали там одежду, а потом развешивали над калориферами.

Интервьюируемый делится, что ссорился с ними за такое. Потому огню все равно, кто ты — украинец или россиянин.

Ротация

Вопрос об эвакуации персонала встал еще в первый день. Тогда была возможность вывезти часть людей, обязанности и должности которых не являются критическими. Однако этого не сделали.

Уже потом большинство путей эвакуации стали либо полностью разбиты, либо находились под постоянными обстрелами. Поэтому ВСУ и пограничники были против ротации. Они не могли гарантировать безопасность во время переправы через Днепр.

Эвакуации добились родственники сотрудников станции, которые не оставляли попыток ее организовать. Из-за опасной ситуации ротацию постоянно переносили.

20 марта сотне работников все же удалось спастись.

Добирались тяжело, проходили подробный паспортный контроль с видеосъемкой и личным досмотром на границе Беларуси. Оттуда работников доставили на Украинскую сторону, а затем в Славутич.

Там все еще люди

Часть заложников удалось эвакуировать только потому, что на их место уехали добровольцы, которые согласились их заменить.

В то же время, в новой смене нет медперсонала, на этот раз медики просто отказались ехать в оккупацию. Также на станции остались инженер и люди, которых некому заменить.

Будет ли еще какая-нибудь возможность провести ротацию персонала на ЧАЭС никто не знает.

Новых путей для эвакуации нет.

Многие оказались в российском плену, и это серьезно влияет на психологическое состояние. В такой момент каждые слова поддержки особенно важны. Поскольку фраза “все будет хорошо” не сработает, читай, как правильно поддержать людей, переживших оккупацию или плен.