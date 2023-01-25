Трансплантология органов от посмертных доноров в Украине еще не стала популярна. Однако уже фиксируются операции, спасающие жизни.

Во Львове была проведена уникальная операция по пересадке легких от посмертного донора. Это вторая операция в Украине и первая, которую наши врачи провели самостоятельно без помощи иностранных коллег!

Операция по пересадке лёгких от посмертного донора длилась 16 часов.

“Новые” легкие получил киевлянин Алексей Чернышков. Мужчина был ликвидатором аварии на ЧАЭС, сейчас ему 56 лет. Из-за работы на аварии в Чернобыле он получил тотальную буллезную эмфизему — едва мог пройти 30 м самостоятельно.

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На такую операцию его подтолкнул 11-летний сын, у которого никого, кроме Алексея, нет.

Известно, что сейчас Алексей Чернышков самостоятельно дышит и отлично себя чувствует.

Операция трансплантации от посмертного донора

Донором для Алексея стал 54-летний мужчина, умерший в результате инсульта. Его родные согласились отдать органы ради спасения жизни. Это решение позволило спасти не только Алексея, но еще пять жизней!

Кроме лёгких, врачи смогли пересадить еще сердце, печень и почки: все операции прошли удачно.

Тяжелую и без преувеличения историческую операцию по пересадке легких от посмертного донора выполнила команда Первого медобъединения Львова во главе с кардиохирургами Романом Домашичем и Игорем Гуменным.

Минздрав Украины говорит: ежегодно в трансплантации легких в Украине нуждаются около 100 пациентов. Чтобы ускорить оказание такой высокотехнологичной помощи, Министерство способствовало стажировке группы трансплантологов из трех медицинских центров в ведущих клиниках США.

Сейчас все пересадки органов в Украине проходят в рамках пилотного проекта Минздрава по трансплантации и полностью оплачиваются за государственный счет. Тариф за трансплантацию легких установлен на уровне 2,6 млн грн.

Историческая операция: во Львове пересадили легкие от посмертного донора / 3 Фотографии

Украинским врачам помогают иностранные коллеги поделиться опытом и знаниями: их впоследствии используют наши медики и на линии фронта. Об организации Врачи без границ можешь прочесть в нашем другом материале.

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