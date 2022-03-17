Врачи действительно без границ — как международное медицинское сообщество помогает украинским больницам

К сожалению, на войне не обходится без жертв. Поэтому больницы Киева готовятся принимать большее количество пострадавших, а международная организация Врачи без границ (MSF) помогает им в этом.

13 и 14 марта хирургическая бригада MSF провела тренинги для персонала педиатрической больницы Охматдет, рассчитанной на 750 коек.

Наши медики оттачивали мастерство работы при массовом наплыве пострадавших. Хирург MSF с опытом спасения жизней во время войны помогал в операционной и делился знаниями по травматической хирургии.

Координатор MSF в Украине Аня Вольц рассказывает, что во время войны важно уметь проводить санацию (очищение) ран при пулевых и осколочных ранениях.

Необходим определенный опыт, чтобы знать, как подойти к этому типу хирургического вмешательства и быть уверенным, что рана очищена и заживет должным образом. Тогда можно избежать дальнейшего инфицирования.

Чему MSF научила наших врачей

организации работы при одновременном прибытии в медицинское учреждение многих пациентов с травмами;

навыков быстрой стабилизации травм и операций, спасающих жизнь;

налаживанию будущего снабжения медицинских товаров для оказания помощи пострадавшим во время войны.

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Даже во время комендантского часа, когда раздаются сирены, а персоналу приходится прятаться в укрытиях, больница продолжает работать. В настоящее время штат медиков Охматдета практически укомплектован.

Мы планируем, по возможности, вскоре вернуться, чтобы завершить то, что начали во время первого короткого визита, — говорит Вольц.

Врачи без границ хотят проводить больше практических тренингов и консультаций для украинских хирургов, которые ежедневно воюют не за смерть, а за жизнь.

Российские захватчики, не достигая своих военных целей, прибегают к террору мирного населения. Вражеские ракеты, бомбы, артиллерия атакуют спальные районы городов.

Поэтому как военные, так и гражданские могут получить контузию. Читай, что такое контузия: симптомы, первая помощь, лечение.