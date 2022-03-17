Здоровье и красота

Врачи действительно без границ — как международное медицинское сообщество помогает украинским больницам

Елена Яковлева, редактор сайта 17 марта 2022, 23:00
Організація Лікарі без кордонів провела тренінг для медиків Охматдиту
Фото: УНІАН

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