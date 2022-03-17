Лікарі справді без кордонів — як міжнародна медична спільнота допомагає українським лікарням

На жаль, на війні не обходиться без жертв. Тому лікарні Києва готуються приймати більшу кількість постраждалих, а міжнародна організація Лікарі без кордонів (MSF) допомагає їм у цьому.

13 та 14 березня хірургічна бригада MSF провела тренінги для персоналу педіатричної лікарні Охматдит, яка розрахована на 750 ліжок.

Наші медики відточували майстерність роботи у разі масового напливу постраждалих. Хірург MSF з досвідом рятування життів під час війни допомагав в операційній та ділився знаннями з травматичної хірургії.

Координаторка MSF в Україні Аня Вольц розповідає, що під час війни важливо вміти проводити санацію (очищення) ран при кульових та осколкових пораненнях.

Потрібен певний досвід, щоб знати, як підійти до цього типу хірургічного втручання та бути впевненим, що рана ефективно очищена та заживе належним чином. Тоді можна уникнути подальшого інфікування.

Чому MSF навчила наших лікарів

організації роботи у разі одночасного прибуття до медичного закладу багатьох пацієнтів з травмами;

навичок швидкої стабілізації травм та операцій, які рятують життя;

налагодженню майбутнього постачання медичних товарів для надання допомоги постраждалим під час війни.

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Навіть під час комендантської години, коли лунають сирени, а персоналу доводиться ховатися в укриттях, лікарня продовжує працювати. Наразі штат медиків Охматдиту практично укомплектований.

Ми плануємо, якщо це можливо, незабаром повернутися, щоб завершити те, що почали під час першого короткого візиту, — каже Вольц.

Лікарі без кордонів хочуть проводити більше практичних тренінгів і консультацій для українських хірургів, які щодня відважно воюють не за смерть, а за життя.

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