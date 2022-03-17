Здоров'я та краса

Лікарі справді без кордонів — як міжнародна медична спільнота допомагає українським лікарням

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Березня 2022, 23:00
Організація Лікарі без кордонів провела тренінг для медиків Охматдиту
Фото: УНІАН

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